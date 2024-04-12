Сегодня 13 апреля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации SpaceX вскоре запустит глобальное тестир...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SpaceX вскоре запустит глобальное тестирование сотовой связи через спутники Starlink

Компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) начала подготовку к глобальным испытаниям системы спутниковой сотовой связи Starlink. Как сообщает ресурс PCMag, компания направила в Федеральную комиссию по связи (FCC) США запрос на выдачу разрешения на проведение тестирования системы в ряде стран за пределами США, включая Австралию, Канаду и Японию.

Источник изображения: Starlink.com

Источник изображения: Starlink.com

Согласно документам, испытания технологии подключения обычных смартфонов к спутникам Starlink должны начаться за пределами США 1 мая и продлятся в течение 180 дней. В рамках испытаний SpaceX будет напрямую предоставлять интернет-соединение со спутников с поддержкой технологии Direct to Cell на обычные смартфоны.

В США SpaceX планирует предоставлять широкополосную сотовую связь при сотрудничестве с оператором AT&T. В других странах компания заключает соглашения о сотрудничестве с местными операторами связи с целью использования их лицензированного радиочастотного спектра для предоставления интернет-доступа через спутники их клиентам. У неё уже заключены соглашения с семью операторами, включая Rogers в Канаде, Optus в Австралии и KDDI в Японии.

В документе, направленном в FCC, компания сообщила о возможности расширения тестирования сотовой связи Starlink на четыре других рынка, включая Новую Зеландию, Чили, Перу и Швейцарию. Но до этого ей потребуется получить разрешение на проведение испытаний «от соответствующих местных администраций».

«Тестирование будет продолжаться до тех пор, пока SpaceX не получит коммерческое разрешение на предоставление дополнительного покрытия из космоса от FCC и соответствующей местной администрации», — отметила SpaceX в документации, предоставленной FCC.

В конце прошлого месяца компания получила разрешение FCC на расширение тестирования сотовой связи Starlink в США, включая Калифорнию, Вашингтон, Техас и Гавайи. В течение следующих нескольких месяцев SpaceX планирует запустить до 840 новых спутников Starlink с поддержкой Direct to Cell.

Вполне возможно, что уже в этом году, после получения одобрения FCC, новая услуга Starlink станет доступна для клиентов оператора T-Mobile. Первоначально сервис будет поддерживать только обмен текстовыми сообщениями, а поддержка звонков появится, по всей видимости, в следующем году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
SpaceX теряет сотни долларов на каждом терминале Starlink — это идёт вразрез со словами Маска о прибыльности
SpaceX понизила пинг в спутниковой сети Starlink на 25-30 %
К SpaceX Starlink успешно подключили обычные iPhone, Galaxy и Pixel — связь была даже в помещениях
Магнитный компас смартфона научили точно измерять уровень сахара в крови и не только
Объявлена дата первого запуска ракеты-носителя «Ангара-5М» с космодрома «Восточный»
Alibaba собралась доставлять товары по всему миру с помощью многоразовых ракет
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, сети и коммуникации, космос,
Теги: spacex, starlink, спутниковая связь
spacex, starlink, спутниковая связь
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«Яндекс» заявил, что победил Google в России на всех платформах 42
В Минпромторге захотели повысить пошлины на ввоз электроники в РФ — производители согласны, а продавцы нет 36
Производство российской электроники под угрозой — банки Китая начали блокировать оплату компонентов 23
Российские производители предложили запретить параллельный импорт смартфонов, планшетов и ноутбуков 22

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
«Похоже, выйдет на PS6»: Square Enix взволновала игроков, намекнув на сроки релиза третьей части ремейка Final Fantasy VII 4 ч.
Новая статья: «Смута» — смутная игра о Смутном времени. Рецензия 4 ч.
Подписка GTA+ от Rockstar подорожала впервые с запуска — и сразу до 40 % 5 ч.
Взломавшего две криптобиржи инженера по кибербезопасности приговорили к трём годам тюрьмы 5 ч.
Патчи раз в две недели и «большое дополнение»: разработчики «Смуты» раскрыли планы по улучшению игры 6 ч.
Сotype от МТС заняла второе место в рейтинге больших языковых моделей бенчмарка MERA 7 ч.
«Не всегда надо гнаться за новейшими трендами»: одиночные игры CD Projekt Red не станут жертвой мультиплеера 7 ч.
Актёры озвучения высказались об угрозе ИИ: «Я вижу лишь первые робкие попытки, и мне уже страшно» 8 ч.
Ubisoft начала отбирать The Crew у покупателей вслед за отключением серверов игры 9 ч.
Сэм Альтман занялся продвижением ChatGPT среди крупных корпоративных клиентов 9 ч.
«Роскосмос» потратит 600 млрд рублей на создание сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну и Марс 3 ч.
Коннекторы питания видеокарт GeForce RTX 4090 по-прежнему плавятся под нагрузкой — одна мастерская заменила 200 штук за месяц 3 ч.
Первая передача солнечной энергии с орбиты на Землю подтвердила перспективность платформы Калтеха 5 ч.
Dell сумела сократить сроки поставок ИИ-серверов, но теперь компания полагается не только на ускорители NVIDIA, но и на Intel Gaudi3 7 ч.
Представлена первая в мире карта памяти формата SD объёмом 4 Тбайт 8 ч.
ZTE представила смартфон Axon 60 Ultra cо спутниковой связью, но купить его вы никак не сможете 9 ч.
Asus представила первый в мире профессиональный 8K-монитор с Mini-LED 9 ч.
На орбиту выведен «Гагаринец» — прототип спутника для рекламы из космоса 11 ч.
Sierra Space показала «зонтик» для экспрес-доставки грузов с орбиты в любую точку Земли 12 ч.
MSI представила игровой монитор MAG 274URFW — 27 дюймов, 4K, 160Гц, USB-C и HDMI 2.1 всего за $345 12 ч.