SpaceX вскоре запустит глобальное тестирование сотовой связи через спутники Starlink

Компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) начала подготовку к глобальным испытаниям системы спутниковой сотовой связи Starlink. Как сообщает ресурс PCMag, компания направила в Федеральную комиссию по связи (FCC) США запрос на выдачу разрешения на проведение тестирования системы в ряде стран за пределами США, включая Австралию, Канаду и Японию.

Согласно документам, испытания технологии подключения обычных смартфонов к спутникам Starlink должны начаться за пределами США 1 мая и продлятся в течение 180 дней. В рамках испытаний SpaceX будет напрямую предоставлять интернет-соединение со спутников с поддержкой технологии Direct to Cell на обычные смартфоны.

В США SpaceX планирует предоставлять широкополосную сотовую связь при сотрудничестве с оператором AT&T. В других странах компания заключает соглашения о сотрудничестве с местными операторами связи с целью использования их лицензированного радиочастотного спектра для предоставления интернет-доступа через спутники их клиентам. У неё уже заключены соглашения с семью операторами, включая Rogers в Канаде, Optus в Австралии и KDDI в Японии.

В документе, направленном в FCC, компания сообщила о возможности расширения тестирования сотовой связи Starlink на четыре других рынка, включая Новую Зеландию, Чили, Перу и Швейцарию. Но до этого ей потребуется получить разрешение на проведение испытаний «от соответствующих местных администраций».

«Тестирование будет продолжаться до тех пор, пока SpaceX не получит коммерческое разрешение на предоставление дополнительного покрытия из космоса от FCC и соответствующей местной администрации», — отметила SpaceX в документации, предоставленной FCC.

В конце прошлого месяца компания получила разрешение FCC на расширение тестирования сотовой связи Starlink в США, включая Калифорнию, Вашингтон, Техас и Гавайи. В течение следующих нескольких месяцев SpaceX планирует запустить до 840 новых спутников Starlink с поддержкой Direct to Cell.

Вполне возможно, что уже в этом году, после получения одобрения FCC, новая услуга Starlink станет доступна для клиентов оператора T-Mobile. Первоначально сервис будет поддерживать только обмен текстовыми сообщениями, а поддержка звонков появится, по всей видимости, в следующем году.