Corsair выпустила коллекцию устройств для стримеров Elgato в стиле Fallout

Бренд товаров для стримеров Elgato, принадлежащий компании Corsair, в преддверии запуска сериала по мотивам серии игр Fallout выпустил несколько устройств для стримеров в стилистике игровой вселенной. Речь идёт о коллекции S.P.E.C.I.A.L., в которую вошли контроллер Steam Deck, микрофон Wave DX, микшер Wave XLR и стойка для микрофона Wave Mic Arm LP.

Все устройства выполнены в эстетике Pip-Boy, т.е. выглядят так, будто они изготовлены из ржаво-зелёной стали с узнаваемыми элементами из игровой вселенной. В дополнение к периферийным устройствам в стиле Fallout покупатели смогут получить доступ к бесплатному цифровому контенту, включая иконки для Steam Deck и модулятор голоса Pip-Boy. Помимо внешнего вида, представленные устройства ничем не отличаются от стандартных версий, не имеющих отношения к Fallout и уже доступных на рынке.

В плане цены представленные устройства также ничем не отличаются от стандартных моделей. Контроллер Steam Deck обойдётся в $150, микшер Wave XLR стоит $160, за микрофон Wave DX придётся заплатить $100 и ещё $100 — за стойку Wave Mic Arm LP. Также есть возможность покупки всех устройств в комплекте с кабелем XLR чуть менее чем за $460.