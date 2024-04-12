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Производство российской электроники под угрозой — банки Китая начали блокировать оплату компонентов

Китайские банки с конца марта стали блокировать транзакции от российских юрлиц для оплаты компонентов для сборки электронной продукции, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Учитывая, что Китай является фактически монопольным поставщиком этих компонентов в Россию, это грозит серьёзным трудностями для отечественных производителей.

Источник изображения: Ricardo / unsplash.com

Источник изображения: Ricardo / unsplash.com

С конца марта китайские партнёры направляют российским заказчикам письма, что от них не проходит оплата через китайские банки. Не получается оплатить поставки компонентов и наборов для сборки электроники («кит-наборов»: процессоры, корпуса, экраны и прочие компоненты), включая серверы, системы хранения данных (СХД), ноутбуков и прочей продукции. Не стали исключением поставщики, у которых заключены долгосрочные контракты на производство и поставку компонентов в Россию. Ситуация осложняется тем, что Китай, по сути является монополистом на рынке компонентов для сборки электроники и отвечает за 100 % их мирового объёма.

Наличие сложностей с оплатой подтвердили в IT-холдинге Fplus и АО «Суверенная мобильная инициатива Холдинг» («СМИ Холдинг»): с декабря азиатские банки начали блокировать оплату за готовую продукцию, а в начале апреля аналогичные сложности возникли с транзакциями за электронные компоненты. В результате заказавшие в Китае компоненты российские разработчики не могут собирать свою продукцию в РФ. Попытаться решить проблему, считают участники отрасли, можно только на уровне ЦБ РФ.

В январе китайским банкам стали поступать угрозы вторичных санкций со стороны США, если будут выявлены факты сотрудничества с российскими контрагентами, и те ужесточили контроль операций. Среди них значатся Ping An Bank, Bank of Ningbo, China Guangfa Bank и другие китайские банки — они перестали принимать платежи в юанях из РФ.

Сегодня китайские банки блокируют поступающую от российских заказчиков оплату практически всех товаров и услуг — проблема начала нарастать в феврале, и к настоящему моменту достигла высшей точки, говорит президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская. Платежи не проходят более чем в половине случаев, несмотря на то, находится ли под санкциями товар, банк-отправитель, и услугами какого банка пользуется поставщик. Не удалось найти такие схемы оплаты, чтобы транзакции из России проходили с гарантией.

Российские компании сейчас пытаются выработать альтернативные способы переводов, но возникшая проблема «затягивает производство отечественной электроники примерно на полгода, так как в ближайшие два–три месяца не будет никаких отгрузок компонентов и комплектов для сборки в адрес любого российского производителя».

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, российская наука и промышленность,
Теги: китай, россия, санкции
китай, россия, санкции
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