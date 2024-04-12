Sierra Space показала «зонтик» для экспрес-доставки грузов с орбиты в любую точку Земли

Компания Sierra Space представила радикально новую концепцию доставки грузов с околоземной орбиты — ожидается, что система Ghost поможет достигать любой точки планеты всего за 90 минут с момента получения запроса.

Разработчик предполагает, что система Ghost будет востребована военнослужащими или жителями отдалённых районов, где традиционная транспортная инфраструктура недоступна. Ghost также поможет службам быстрого реагирования при работе в местах стихийных бедствий. Космические операторы SpaceX и Rocket Lab, а также Пентагон уже давно изучают возможность использования ракет для быстрой доставки грузов в любую точку Земли, а Sierra Space предлагает решение с возможностью доставки отправлений туда, где отсутствуют специальные условия для запуска или посадки.

Система Ghost предполагает заранее отправлять на орбиту транспортные модули с запасами, такими как комплекты для выживания, продовольственные пайки, надувные лодки и вооружение. На орбите платформа может до пяти лет ожидать команды на отправку груза на Землю. Когда поступает запрос, двигатель замедляет аппарат настолько, что тот сходит с орбиты и устремляется на Землю. Тепловой экран защищает груз от высоких температур при входе в атмосферу. Далее тепловая оболочка сбрасывается, и раскрывается мягкий парафойл — замедлитель, напоминающий перевёрнутый зонт. Руль позволяет обеспечить посадку модуля Ghost в радиусе 100 м от намеченной точки приземления. Прототип системы был разработан всего за 90 дней.

Вице-президент Sierra Space по орбитальным миссиям и услугам Эрик Далер (Erik Daehler) рассказал, что систему Ghost можно масштабировать до различных габаритов, но «золотой серединой» в компании считают диапазон от 250 до 750 кг. Сейчас стоимость строительства каждого аппарата обходится в десятки миллионов долларов, но в компании работают над тем, чтобы снизить этот показатель до единиц миллионов. А вот нечто вроде МКС с системой Ghost построить уже не получится, считает, господин Далер, — потребуются другие принципы проектирования.

Sierra Space продемонстрировала испытательный образец аппарата Ghost на 39 ежегодном космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс. Нижняя часть модуля имела повреждения, полученные при посадке во время испытаний во Флориде — там, где когда-то приземлялись космические челноки NASA. Испытания проводились в феврале 2024 года: с вертолёта Sikorsky S-76 сбросили семь аппаратов. Одни садились с парашютом, вторые — с мягким замедлителем, а третьим пришлось пережить жёсткую посадку с высоты от 610 до 1220 м.

Компания пока не объявила сроков окончания разработки, но сообщила, что уже продвинулась вперёд с программой испытаний для дальнейшей разработки концепции и определения того, что потребуется для воплощения проекта в реальность.