Вчера разгонный блок «Орион», запущенный с помощью ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5», успешно вывел на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат «Гагаринец», сообщила госкорпорация «Роскосмос». Вместе с тем было отмечено, что «Орион» продолжил выведение остальной имеющейся на борту испытательной полезной нагрузки на заданную орбиту.

Спутник «Гагаринец», представляющий собой кубсат формата 3U, был разработан российской частной компанией Avant Space. В пресс-службе инновационного центра «Сколково», резидентом которого является компания Avant Space, рассказали ресурсу РБК, что речь идёт о прототипе рекламного спутника с системой лазерного проецирования. Группировка таких спутников, перемещаясь по орбите на высоте 500–600 км, может формировать в небе логотипы и тексты, похожие на созвездия.

Спутники будут работать по принципу QR-кода, который можно будет считывать с помощью бесплатного мобильного приложения. В центре сообщили, что реклама будет видна жителям 18 крупнейших городов мира во время прохождения спутников над ними. Проекция будет включаться на 3–5 минут. Размещение логотипа в ночном небе обойдется компании в $1 млн в случае заключения контракта до конца 2024 года.