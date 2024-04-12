ZTE представила смартфон Axon 60 Ultra cо спутниковой связью, но купить его вы никак не сможете

ZTE представила сравнительно доступный флагманский смартфон Axon 60 Ultra. Новинка построена на чипсете Snapdragon 8 Gen 2 и поддерживает спутниковую связь с возможностью совершать и принимать звонки, а также отправлять текстовые сообщения через китайскую спутниковую систему Tiantong. Смартфон ориентирован исключительно на китайских чиновников и корпоративный рынок, и не будет доступен для обычных потребителей.

Axon 60 Ultra оснащён 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800 × 1260 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В основе смартфона — чипсет Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем стандарта UFS 4.0. На задней панели устройства размещены основная камера с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией, 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и макрообъектив, характеристики которого производитель не указывает. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп.

Axon 60 Ultra поддерживает стандарт сотовой связи 5G-Advanced (известный как 5.5G) — новую высокоскоростную сеть 5G компании China Mobile, предлагающую скорость нисходящего канала до 10 Гбит/с и восходящего канала до 1 Гбит/с. Ещё одна примечательная особенность Axon 60 Ultra — двухсистемная архитектура: в пользовательском режиме приложения запускаются с ограниченным доступом для повышения безопасности, а режим ядра (kernel mode) предоставляет неограниченный доступ к аппаратным ресурсам.

Использование нескольких антенн позволяет одновременно подключаться к сотовым и спутниковым сетям для улучшения передачи данных, снижения задержек и повышения качества соединения даже в районах со слабым сотовым покрытием. Axon 60 Ultra оснащён кремниево-углеродным аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт. Устройство защищено от воды и пыли по стандарту IP68.

ZTE не предоставила подробностей о ценах и доступности Axon 60 Ultra.