Патчи раз в две недели и «большое дополнение»: разработчики «Смуты» раскрыли планы по улучшению игры

Разработчики исторического ролевого боевика «Смута» из российской студии Cyberia Nova в новой публикации уточнили свои планы по исправлению и развитию игры в обозримом будущем.

Как стало известно, подтверждённая накануне заплатка для «Смуты» выйдет на следующей неделе и принесёт с собой исправления багов с невозможностью войти в режим стелса, призвать лошадь в Ярославле или вообще запустить игру.

На тот же период запланирован патч для учебного приложения «Смутное время». Обещают оптимизацию, устранение багов (с освещением, камерой, коллизиями, графическими артефактами, анимациями, функциями) и новые возможности:

отображение чисел урона в бою;

возможность включить режим жестокости;

повышение читаемости текста в главном меню.

Первое крупное обновление «Смуты» заявлено на начало мая — в него войдут улучшение производительности и общего технического состояния игры, а также избавление от ряда технических проблем.

Основные изменения в будущем крупном патче:

оптимизация игрового цикла для центрального процессора — должна привести к повышению быстродействия игры;

снижение количества вылетов на ПК с видеокартами AMD Radeon;

исправление настройки, связанной с использованием технологии Lumen;

избавление от критических ошибок в заданиях «Налёт разбойников», «Польские агенты», «Письма Ирены» и «Родная Настя», а также цепочке миссий «Красавица и чудовище»;

корректировка поведения лошади по ночам;

устранение артефактов освещения в локации «Зимняя Заимка»;

ликвидация логической ошибки, связанной с открыванием двери в заставочном ролике со стрельцами;

решение проблемы с появлением дыма после окончания диалогов.

В дальнейшем Cyberia Nova намерена выпускать патчи для «Смуты» раз в две недели, параллельно работая над тремя крупными обновлениями основных элементов игры — боевой системы, локаций и квестов.

Разработчики также анонсировали «большое дополнение» к «Смуте» — его релиз планируется ближе к концу 2024 года. «Смутное время», меж тем, собираются дополнить новыми локациями.