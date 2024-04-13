Смартфон Pixel 8A показался на изображении в четырёх цветах, включая ярко-зелёный

В Сети появилось официальное маркетинговое изображение смартфона Google Pixel 8A, слухи о котором уже несколько месяцев курсируют в интернете. Как ожидается, новинку представят на конференции для разработчиков Google I/O, которая пройдёт 14 мая.

Если опубликованное ресурсом Android Headlines фото соответствует действительности, смартфон Pixel 8A будет доступен в четырёх цветах: чёрном, светло-кремовом, синем и ярко-зелёном. Последний — более насыщенный зелёный, чем приглушенный мятный, который Google добавила в цветовые варианты Pixel 8 ранее в этом году.

По слухам, смартфон Pixel 8A получит экран с диагональю 6,1 дюйма, что немного меньше, чем у Pixel 8, обладающего 6,2-дисплеем, хотя пока неизвестно, какую частоту он будет поддерживать — 90 Гц или 120 Гц. Судя по фото, рамки, окаймляющие экран Pixel 8A, шире, чем у моделей Pixel 8 и 8 Pro, особенно внизу. Также сообщается, что, как и Pixel 8 с 8 Pro, он будет оснащён процессором Google Tensor G3, выполненным по 4-нм техпроцессу Samsung.

Также источники утверждают, что Pixel 8A может стать последним представителем серии Pixel A. Как ожидается, в этом году Google выпустит три версии Pixel 9: Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL, отличающиеся размером экрана и ценами. Кроме того, ожидается выход модели Pixel Fold 2. Поэтому надобности в выпуске модели Pixel 9A, скорее всего, не будет.