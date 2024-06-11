Microsoft остановила развёртывание катастрофической тестовой версии Windows 11 24H2

Microsoft заморозила развёртывание Windows 11 24H2 на канале Insider Release Preview. Обновление должно было принести ряд новых функций, среди которых поддержка Wi-Fi 7, Sudo для Windows, Rust в ядре Windows и различные настройки взаимодействия с пользователем. Microsoft не объяснила причину приостановки, ограничившись двумя строчками в своём блоге, однако длинный список жалоб указывает на наличие серьёзных проблем с операционной системой.

Старший менеджер программы Windows Insider Брэндон ЛеБлан (Brandon LeBlanc) ограничился кратким комментарием: «Мне больше нечем поделиться, кроме того, что есть в сообщении в блоге, и мы работаем над тем, чтобы вскоре снова запустить это обновление». Microsoft рекомендует канал Release Preview Channel коммерческим пользователям и клиентам, желающим протестировать операционную систему до её финального выпуска.

Microsoft ранее предупреждала, что функции искусственного интеллекта, включая спорную функцию для записи всех действий пользователя Recall, не будут доступны немедленно, поскольку для них требуется ПК Copilot+. Однако включение Recall на ПК без ИИ-процессора не вызвало затруднений у пользователей.

Пользователи, успевшие скачать и установить обновление, сообщали о зависаниях приложений, снижении производительности компьютера и проблемах со службами VPN. Версию обновления для процессоров Arm один из пользователей в соцсетях охарактеризовал как «катастрофическую тестовую сборку ОС, которую он встречал в своей практике».