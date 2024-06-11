Будущее настольных ПК: MSI, Asus и ASRock заинтересовались применением памяти CAMM2 в десктопах

Производители материнских плат для настольных компьютеров заинтересовались новым форматом модулей оперативной памяти CAMM2, изначально разработанным для других целей. Как выяснил портал PCWorld, каждый вендор видит свои плюсы в использовании нового формата памяти в составе настольных ПК.

Небольшое уточнение по терминам. Для Compression Aided Memory Modules или CAMM выпущена уже вторая версия стандарта CAMM2, который существует в двух форматах: в виде прямоугольной полноразмерной версии, предназначенной для использования в центрах обработки данных и другом стационарном оборудовании, а также в виде энергоэффективных угловатых модулей LPCAMM2, предназначенных для использования в ноутбуках. В данной заметке речь идёт о формате модулей CAMM2, который рассматривается в качестве альтернативы, а в перспективе и полной замены традиционным модулям U-DIMM, которые сейчас используются в материнских платах для настольных ПК.

Компания MSI представила на выставке Computex 2024 концептуальную материнскую плату для процессоров Intel, оснащённую модулем памяти нового формата CAMM2. По мнению MSI, память CAMM2 позволяет значительно повысить производительность ОЗУ DDR5, снизить задержки в работе памяти и кроме того, даёт возможность экономить пространство на материнской плате. Также на модули CAMM2 проще установить жидкостное охлаждение, что упростит разгон памяти.

Компания Asus, в свою очередь, говорит, что не видит в настоящий момент значительных преимуществ CAMM2 в вопросе производительности. Но поскольку данный формат памяти позволяет вместить больше отдельных компонентов в состав относительно небольшого модуля, производитель больше заинтересован в сэкономленном пространстве.

ASRock же считает, что преимущество модулей памяти CAMM2 заключается в их совместимости и эстетике. Традиционные U-DIMM модули памяти нередко мешают установке производительных кулеров для процессора. Модули CAMM2 благодаря своему размеру и расположению относительно плоскости материнской платы лишены этого недостатка. К слову, с этим мнением также соглашается Asus.

Использование формата памяти CAMM2 расширяет возможности для создания ещё более компактных настольных систем, в которых доступное пространство весьма ограничено. Кто знает, возможно в перспективе новый формат памяти найдёт своё применение в рамках инициативы Nvidia SFF-Ready, предлагающей сборку мощных игровых систем в компактных компьютерных корпусах.