Сегодня 13 июня 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Учет финансов Акции Apple выросли до исторического мак...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Акции Apple выросли до исторического максимума после анонса функций ИИ на конференции WWDC

Акции Apple взлетели на 7 % до нового рекордного максимума в 207 долларов за акцию после анонса компанией на WWDC ряда новых функций искусственного интеллекта. Это вызвало оптимизм инвесторов и аналитиков относительно перспектив компании в сфере ИИ, сообщает CNBC.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

В частности, Apple анонсировала обновлённый голосовой помощник Siri с расширенными возможностями, интеграцию с популярной моделью ChatGPT компании OpenAI для контекстного диалога, инструменты помощи в написании текстов и создания изображений, а также генерацию смайлов на основе запросов пользователей.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, эти инновации делают Apple «наиболее дифференцированным цифровым агентом для потребителей». Кроме того, новые функции могут подтолкнуть владельцев iPhone к ускоренной замене своих смартфонов, что положительно скажется на продажах. Также отмечается, что хотя Apple ещё предстоит воплотить анонсированные планы в реальность, уже сейчас видны контуры стратегии, которая может принести компании устойчивый рост в ближайшие годы и обеспечить опережение конкурентов.

Аналитики Bank of America также с оптимизмом отнеслись к анонсам Apple, заявив, что новые функции приведут к «циклу обновления для IntelliPhone» — смартфонов с поддержкой искусственного интеллекта. Банк сохраняет рекомендацию покупать акции ввиду потенциала роста чистой прибыли и роста выручки от предоставления услуг компании.

Также аналитики из консалтинговой компании Evercore вернулись с конференции с «повышенной уверенностью» в стратегии Apple, отметив, что акцент на обновление устройств для использования возможностей искусственного интеллекта может запустить суперцикл обновлений iPhone.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Apple ничего не платит OpenAI за интеграцию ChatGPT в iOS 18
Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft
iOS 18 сообщит, если к iPhone подключено медленное зарядное устройство
iOS 18 позволит отправлять сообщения по спутниковой связи
Apple выпустила первую бета-версию iOS 18, но скачать её могут не все
Apple в iOS 18 наконец заменит устаревший протокол SMS на современный RCS
Рубрики: Новости Software, Учет финансов, Приложения для iOS,
Теги: apple, ios 18, wwdc 2024, акции, искусственный интеллект
apple, ios 18, wwdc 2024, акции, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
SpaceX достраивает фабрику Starfactory, которая будет выпускать по одному Starship каждый день 57
Flow придумала, как ускорить центральные процессоры в 100 раз без переписывания всего софта 32
Doom: The Dark Ages официально анонсирована — со щитом-бензопилой, управляемым механическим драконом и без мультиплеера 28
«BioWare официально мертва»: первый полноценный трейлер Dragon Age: The Veilguard сильно разочаровал игроков 26

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Arm потребовала уничтожить все ноутбуки на чипах Qualcomm Snapdragon X
Уже третий квартал подряд половина японского оборудования для производства чипов уходит в Китай
Обанкротилась компания, выпустившая первый в мире складной смартфон с гибким экраном
Учёные MIT разработали суперконденсатор из обычного бетона и сажи — запасать энергию можно будет прямо в фундаменте дома
Все три крупнейших производителя консолей отключили интеграцию с X — Nintendo стала последней
Sony PlayStation 5 наконец получит полноценную поддержку Discord 16 мин.
Представлен ИИ-генератор чрезвычайно реалистичных видео Luma Dream Machine — попробовать можно бесплатно 2 ч.
Система MaxPatrol VM дополнилась средствами поиска уязвимостей в Docker-контейнерах и анализа защищённости веб-приложений 3 ч.
OS Day 2024: архитектура операционных систем и вопрос безопасности ПО 3 ч.
«Сидел с широко открытым от изумления ртом»: игроков заворожили 10 минут геймплея за ведьму в Path of Exile 2 4 ч.
США запретили поставку ПО для ИТ-сектора РФ без лицензии Минторга США 5 ч.
Новые американские IT-санкции не повлияют на обычных россиян 5 ч.
Сперва PvP: создатель Terraria готов вернуть деньги за игру любому «без лишних вопросов», но при одном условии 5 ч.
Meta вновь обвинили в незаконном сборе данных пользователей для обучения ИИ — теперь в Норвегии 6 ч.
Steam обвинили в завышении цен для 14 миллионов британских геймеров — у Valve хотят отсудить $840 млн 6 ч.
Глобальная выручка от продаж памяти DRAM выросла в I квартале на 5,1 %, вопреки сезонности 47 мин.
Выручка основных контрактных производителей чипов показала сезонный спад, но некоторые не поддались тренду 2 ч.
Вышел неубиваемый смартфон 8849 Unihertz TANK 2 Pro с гигантской батареей, проектором и камерой ночного видения 2 ч.
Honda представила компактный электромобиль N-VAN e: за $15 550 2 ч.
Oppo представила сверхпрочный смартфон F27 Pro+, который выглядит как обычный смартфон 2 ч.
Дальше лучше как-нибудь сами: дата-центрам в ЮАР предложили заняться самостоятельной добычей энергии для своих нужд 2 ч.
Hisense представила лазерные телевизоры Starlight S1 Pro со складными экранами диагональю до 100 дюймов 3 ч.
Россияне стали потреблять ещё больше интернет-трафика и меньше звонить по телефону в 2023 году 3 ч.
В России появятся полигоны для тестирования оборудования для производства чипов 3 ч.
Samsung показала 32-дюймовый дисплей на цветных электронных чернилах для статичных изображений 3 ч.