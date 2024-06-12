Акции Apple выросли до исторического максимума после анонса функций ИИ на конференции WWDC

Акции Apple взлетели на 7 % до нового рекордного максимума в 207 долларов за акцию после анонса компанией на WWDC ряда новых функций искусственного интеллекта. Это вызвало оптимизм инвесторов и аналитиков относительно перспектив компании в сфере ИИ, сообщает CNBC.

В частности, Apple анонсировала обновлённый голосовой помощник Siri с расширенными возможностями, интеграцию с популярной моделью ChatGPT компании OpenAI для контекстного диалога, инструменты помощи в написании текстов и создания изображений, а также генерацию смайлов на основе запросов пользователей.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, эти инновации делают Apple «наиболее дифференцированным цифровым агентом для потребителей». Кроме того, новые функции могут подтолкнуть владельцев iPhone к ускоренной замене своих смартфонов, что положительно скажется на продажах. Также отмечается, что хотя Apple ещё предстоит воплотить анонсированные планы в реальность, уже сейчас видны контуры стратегии, которая может принести компании устойчивый рост в ближайшие годы и обеспечить опережение конкурентов.

Аналитики Bank of America также с оптимизмом отнеслись к анонсам Apple, заявив, что новые функции приведут к «циклу обновления для IntelliPhone» — смартфонов с поддержкой искусственного интеллекта. Банк сохраняет рекомендацию покупать акции ввиду потенциала роста чистой прибыли и роста выручки от предоставления услуг компании.

Также аналитики из консалтинговой компании Evercore вернулись с конференции с «повышенной уверенностью» в стратегии Apple, отметив, что акцент на обновление устройств для использования возможностей искусственного интеллекта может запустить суперцикл обновлений iPhone.