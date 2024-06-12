Все три крупнейших производителя консолей отключили интеграцию с X — Nintendo стала последней

Nintendo 10 июня официально отключила интеграцию приставки Switch с соцсетью X — это сделал уже третий и последний крупнейший производитель консолей; Microsoft и Sony пошли на аналогичную меру ещё в прошлом году.

Интеграция с X была отключена с выходом обновления Nintendo Switch 18.1.0. Теперь владельцы приставки не могут связывать с консолью свою учётную запись в соцсети и публиковать в ней скриншоты игр. Отключение интеграции с X стало крупнейшим нововведением в свежей версии ПО, которое также повысило стабильность работы платформы.

Nintendo сообщила о грядущих изменениях в мае, не указав причину, по которой решила отказаться от поддержки X. Учитывая, что интеграция с Facebook✴ продолжает работать, это может быть связано с ростом цен на доступ к API X, который для корпоративных клиентов теперь начинается от $42 000 в месяц. Microsoft отключила интеграцию с X (тогда Twitter) в апреле прошлого года, Sony последовала её примеру в ноябре. Стоимость может быть не единственным фактором: администрация бизнес-мессенджера Slack заявила, что отказалась от интеграции с X из-за того, что обновление API отрицательно сказалось на функциональной части. При этом официальный аккаунт Gaming соцсети X заверил, что даже с отключением интеграции Nintendo партнёрство платформы с производителем «останется крепким».