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Соцсеть X начнёт скрывать все лайки

Социальная сеть X сегодня может сделать лайки приватными, то есть отметки о том, что нравится пользователям из публикуемого контента, будут скрыты по умолчанию, сообщил ресурс The Verge со ссылкой на источник в компании. Эта опция уже доступна для подписчиков X Premium.

Источник изображения: GustavoWandalen/Pixabay

Источник изображения: GustavoWandalen/Pixabay

После появления публикации об этом владелец соцсети X Илон Маск (Elon Musk) поделился её скриншотом, отметив, что «важно позволить людям ставить лайки публикациям, не подвергаясь за это нападкам со стороны аудитории». В прошлом месяце технический директор площадки Хаофэй Ван (Haofei Wang) заявил, что упомянутая опция призвана защитить публичный имидж пользователей, поскольку «многие люди чувствуют себя неуверенно», когда размещают тот или иной вызывающий споры контент. «Скоро вы сможете ставить лайки, не беспокоясь о том, кто это увидит», — сообщил Ван.

Как сообщается, в профилях пользователей больше не будет отметки Like. По словам старшего инженера-программиста X Энрике Баррагана (Enrique Barragan), пользователи по-прежнему будут видеть, кому понравились их публикации, и количество лайков для всех публикаций, но они не будут видеть, кому понравилась публикация другого участника соцсети.

В конце прошлого года Маск сообщил сотрудникам, что хотел бы полностью убрать кнопки действия в твитах и уделить больше внимания просмотрам публикаций (или показам).

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: социальная сеть, илон маск, лайк
социальная сеть, илон маск, лайк
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