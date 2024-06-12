iOS 18 сообщит, если к iPhone подключено медленное зарядное устройство

В iOS 18, финальная версия которой выйдет осенью этого года, разработчики из Apple реализовали несколько новых функций в настройках управления энергопитанием. Владельцам iPhone станут доступны новые варианты установки лимитов по уровню зарядки аккумулятора. Кроме того, программная платформа будет уведомлять о случаях, когда для восполнения энергии используется медленное зарядное устройство.

Владельцы iPhone смогут найти новые опции в разделе «Зарядка» приложения «Настройки». При выборе пункта «Батарея» прежде можно было установить лимит заряда в 80 %. Теперь же Apple предоставит больше возможностей в плане изменения этого параметра, и к уже имеющимся 80 % добавятся варианты зарядки до 85 %, 90 % или 95 %.

В iOS 18 также появилась новая функция, благодаря которой ОС будет сообщать пользователям о случаях, когда они задействуют медленное зарядное устройство для восполнения энергии в своих iPhone. В разделе «Батарея» приложения «Настройки» можно просмотреть график уровня заряда батареи. Если часто используется медленная зарядка, то в этом меню будет демонстрироваться соответствующее уведомление. Сам график также изменится, он будет окрашен в оранжевый цвет, если используется медленное зарядное устройство.

Вероятно, более детальную информацию об этом нововведение удастся узнать ближе к запуску финальной версии iOS 18. На данный момент остаётся непонятным, какая именно скорость зарядки будет расцениваться ОС как медленная.