Сегодня 13 июня 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Некоторые ноутбуки на процессорах Qualco...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Некоторые ноутбуки на процессорах Qualcomm Snapdragon X Elite получат 5G-модемы

Одной из сильных сторон Qualcomm являются её 5G-модемы, отказаться от которых в пользу собственных пока не смогла даже Apple. Qualcomm не стала интегрировать модемы в компьютерные чипы Snapdragon X, но предложила их партнёрам в качестве дискретных компонентов. В результате, некоторые ноутбуки смогут предложить 5G-подключение.

К настоящему моменту все ведущие поставщики ПК представили ноутбуки на базе Qualcomm Snapdragon X Elite, но лишь немногие из устройств получили модемы, как выяснилось на выставке Computex 2024. Понять это несложно: не каждый производитель горит желанием закупать модемы и выделять для них место в конструкции устройства. Тем более, что с появлением Snapdragon X совместная инициатива ACPC (Always Connected PC) компаний Qualcomm и Microsoft отошла на второй план — сегодня важнее наличие встроенного ИИ-ускорителя и соответствие Copilot Plus PC.

Производителей ПК это только радует, поскольку акцент на ИИ им обходится дешевле, и не нужно закупать дополнительное оборудование. Помимо модема, необходимо закупить и интегрировать модуль радиочастотного интерфейса с поддержкой 5G, а также антенну. Поддержка миллиметрового диапазона — очередная проблема, ведь для оптимального результата он требует несколько антенн с разной ориентацией. Ноутбуки на Snapdragon X оказались наиболее конкурентоспособными по сравнению с предыдущими попытками Qualcomm выйти на рынок ПК — сейчас компания имеет ощутимый шанс захватить значительную долю этого рынка, а модем увеличивает цену устройства.

Но Qualcomm не сдаётся: практически все представители компании на Computex 2024 отмечали, что встроенный модем — огромное преимущество их ПК. Он обеспечивает быстрое подключение практически в любой точке мира, позволяя не зависеть от Wi-Fi или наличия смартфона. Мечта о широком присутствии ноутбуков с 5G в Qualcomm — компания, возможно, просто отложила её реализацию.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Arm потребовала уничтожить все ноутбуки на чипах Qualcomm Snapdragon X
MediaTek разрабатывает Arm-совместимый процессор для ноутбуков под управлением Windows
Не только Windows: Tuxedo анонсировала ноутбук с Linux и процессором Snapdragon X Elite
Qualcomm признаёт, что пока не все игры для ПК работают отлично на Snapdragon
Китай потратил на оборудование для выпуска чипов почти столько же, сколько все остальные страны на Земле
Noctua продемонстрировала прототип системы охлаждения, использующей принцип термосифона
Рубрики: Новости Hardware, процессоры, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: qualcomm, snapdragon x elite, 5g, модем
qualcomm, snapdragon x elite, 5g, модем
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
SpaceX достраивает фабрику Starfactory, которая будет выпускать по одному Starship каждый день 57
Flow придумала, как ускорить центральные процессоры в 100 раз без переписывания всего софта 32
Doom: The Dark Ages официально анонсирована — со щитом-бензопилой, управляемым механическим драконом и без мультиплеера 28
«BioWare официально мертва»: первый полноценный трейлер Dragon Age: The Veilguard сильно разочаровал игроков 26

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Arm потребовала уничтожить все ноутбуки на чипах Qualcomm Snapdragon X
Уже третий квартал подряд половина японского оборудования для производства чипов уходит в Китай
Обанкротилась компания, выпустившая первый в мире складной смартфон с гибким экраном
Учёные MIT разработали суперконденсатор из обычного бетона и сажи — запасать энергию можно будет прямо в фундаменте дома
Все три крупнейших производителя консолей отключили интеграцию с X — Nintendo стала последней
Sony PlayStation 5 наконец получит полноценную поддержку Discord 16 мин.
Представлен ИИ-генератор чрезвычайно реалистичных видео Luma Dream Machine — попробовать можно бесплатно 2 ч.
Система MaxPatrol VM дополнилась средствами поиска уязвимостей в Docker-контейнерах и анализа защищённости веб-приложений 3 ч.
OS Day 2024: архитектура операционных систем и вопрос безопасности ПО 3 ч.
«Сидел с широко открытым от изумления ртом»: игроков заворожили 10 минут геймплея за ведьму в Path of Exile 2 4 ч.
США запретили поставку ПО для ИТ-сектора РФ без лицензии Минторга США 5 ч.
Новые американские IT-санкции не повлияют на обычных россиян 5 ч.
Сперва PvP: создатель Terraria готов вернуть деньги за игру любому «без лишних вопросов», но при одном условии 5 ч.
Meta вновь обвинили в незаконном сборе данных пользователей для обучения ИИ — теперь в Норвегии 6 ч.
Steam обвинили в завышении цен для 14 миллионов британских геймеров — у Valve хотят отсудить $840 млн 6 ч.
Глобальная выручка от продаж памяти DRAM выросла в I квартале на 5,1 %, вопреки сезонности 47 мин.
Выручка основных контрактных производителей чипов показала сезонный спад, но некоторые не поддались тренду 2 ч.
Вышел неубиваемый смартфон 8849 Unihertz TANK 2 Pro с гигантской батареей, проектором и камерой ночного видения 2 ч.
Honda представила компактный электромобиль N-VAN e: за $15 550 2 ч.
Oppo представила сверхпрочный смартфон F27 Pro+, который выглядит как обычный смартфон 2 ч.
Дальше лучше как-нибудь сами: дата-центрам в ЮАР предложили заняться самостоятельной добычей энергии для своих нужд 2 ч.
Hisense представила лазерные телевизоры Starlight S1 Pro со складными экранами диагональю до 100 дюймов 3 ч.
Россияне стали потреблять ещё больше интернет-трафика и меньше звонить по телефону в 2023 году 3 ч.
В России появятся полигоны для тестирования оборудования для производства чипов 3 ч.
Samsung показала 32-дюймовый дисплей на цветных электронных чернилах для статичных изображений 3 ч.