Некоторые ноутбуки на процессорах Qualcomm Snapdragon X Elite получат 5G-модемы

Одной из сильных сторон Qualcomm являются её 5G-модемы, отказаться от которых в пользу собственных пока не смогла даже Apple. Qualcomm не стала интегрировать модемы в компьютерные чипы Snapdragon X, но предложила их партнёрам в качестве дискретных компонентов. В результате, некоторые ноутбуки смогут предложить 5G-подключение.

К настоящему моменту все ведущие поставщики ПК представили ноутбуки на базе Qualcomm Snapdragon X Elite, но лишь немногие из устройств получили модемы, как выяснилось на выставке Computex 2024. Понять это несложно: не каждый производитель горит желанием закупать модемы и выделять для них место в конструкции устройства. Тем более, что с появлением Snapdragon X совместная инициатива ACPC (Always Connected PC) компаний Qualcomm и Microsoft отошла на второй план — сегодня важнее наличие встроенного ИИ-ускорителя и соответствие Copilot Plus PC.

Производителей ПК это только радует, поскольку акцент на ИИ им обходится дешевле, и не нужно закупать дополнительное оборудование. Помимо модема, необходимо закупить и интегрировать модуль радиочастотного интерфейса с поддержкой 5G, а также антенну. Поддержка миллиметрового диапазона — очередная проблема, ведь для оптимального результата он требует несколько антенн с разной ориентацией. Ноутбуки на Snapdragon X оказались наиболее конкурентоспособными по сравнению с предыдущими попытками Qualcomm выйти на рынок ПК — сейчас компания имеет ощутимый шанс захватить значительную долю этого рынка, а модем увеличивает цену устройства.

Но Qualcomm не сдаётся: практически все представители компании на Computex 2024 отмечали, что встроенный модем — огромное преимущество их ПК. Он обеспечивает быстрое подключение практически в любой точке мира, позволяя не зависеть от Wi-Fi или наличия смартфона. Мечта о широком присутствии ноутбуков с 5G в Qualcomm — компания, возможно, просто отложила её реализацию.