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Arm потребовала уничтожить все ноутбуки на чипах Qualcomm Snapdragon X

Два года прошло с момента возникновения лицензионного спора между Arm и Qualcomm, который две компании не могут урегулировать до сих пор. Напротив, борьба обострилась до такой степени, что Qualcomm подала к Arm встречный иск, а Arm потребовала запретить продажу всех компьютеров с процессорами Snapdragon X и фактически уничтожить их.

Источник изображения: succo / pixabay.com

Источник изображения: succo / pixabay.com

Причиной конфликта стала покупка Qualcomm стартапа Nuvia в 2019 году — этот стартап под руководством бывших инженеров Apple разработал собственное Arm-совместимое процессорное ядро. Первоначально компания намеревалась использовать это ядро в серверных процессорах и для этой цели приобрела у Arm соответствующую лицензию. Но Qualcomm на правах нового владельца перепрофилировала это ядро в Oryon для потребительских процессоров Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus, которые работают на ПК, а в перспективе компания намеревается использовать его и в процессорах для смартфонов.

В 2022 году Arm подала против Qualcomm судебный иск, в котором, в частности, заявила: «Qualcomm заставила Nuvia нарушить свои лицензии Arm, вынудив Arm аннулировать эти лицензии, в свою очередь, потребовав от Qualcomm и Nuvia прекратить использование и уничтожить любые связанные с Arm технологии, разработанные по этой лицензии». «Иск Arm против Qualcomm и Nuvia направлен на защиту экосистемы Arm и партнёров, которые полагаются на нашу интеллектуальную собственность и инновационные разработки, и, таким образом, на обеспечение выполнения договорного обязательства Qualcomm уничтожить и прекратить использование разработок Nuvia, которые были получены на основе технологий Arm», — пояснили в Arm агентству Reuters.

Источник изображения: Dee / pixabay.com

Проще говоря, по мнению Arm, компании Acer, Asus, Dell, HP, Microsoft, Lenovo, Samsung и другие более мелкие производители должны уничтожить все ноутбуки на чипах Snapdragon X. Из-за этого конфликта Microsoft теоретически может в будущем предпочесть работать с MediaTek и Nvidia, а не с Qualcomm. Тем временем 18 апреля 2024 года Qualcomm подала встречный иск к Arm. «В целях поддержки этих усилий Arm пыталась ограничивать технологические скачки Qualcomm в проектировании центральных процессоров, намеренно удерживая результаты, оплаченные в соответствии с лицензионным соглашением по архитектуре (ALA) Arm, искажая существование таких результатов, когда Qualcomm предоставила письменное уведомление Arm об отказе от выполнения [своих обязательств] с угрозой прекратить действие лицензий Qualcomm, если та попытается реализовать своё договорное право на получение ставших предметом спора результатов», — гласит документ.

Есть мнение, что Arm пытается протолкнуть новую модель лицензирования, направленную на получение более высоких доходов. Она предполагает расчёт стоимости лицензии на основе цены устройства, а не процессора. В случае Qualcomm это будет означать единовременный платёж в несколько сотен миллионов долларов и значительно более высокие по сравнению с теперешними регулярные отчисления. Переговоры Arm и Qualcomm начнутся не ранее декабря 2024 года. Потенциальным покупателям компьютеров на чипах Snapdragon X едва ли следует чего-то опасаться — угроза уничтожить устройства скорее является попыткой надавить на Qualcomm.

В остальном же сложившаяся ситуация представляется абсурдной. Arm долгие годы стремилась внедрить свои процессоры в настольные ПК. И когда появилась ощутимая возможность добиться этого, компания отказывается от такого шанса в надежде получить больше денег. Qualcomm является вторым после MediaTek поставщиком процессоров для смартфонов в мире и фактически одним из важнейших партнёров Arm. При этом Qualcomm зависит от Arm — это могло стать основой для симбиоза, но что-то пошло не так.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: arm, qualcomm, snapdragon x
arm, qualcomm, snapdragon x
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