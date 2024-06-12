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Представлен ИИ-генератор изображений Stable Diffusion Medium, которому достаточно видеокарты с 5 Гбайт памяти

Компания Stability AI представила модель искусственного интеллекта Stable Diffusion Medium, предназначенную для генерации изображений по текстовому описанию. Её старшая версия Stable Diffusion 3 была анонсирована ещё в феврале, а в апреле она заработала через API.

Источник изображений: Stability AI

Источник изображений: Stability AI

Stable Diffusion Medium задумана как модель меньшего размера — очень мощная, но способная работать на потребительских видеокартах. Уменьшенный вариант Stable Diffusion 3 станет привлекательным вариантом для пользователей и организаций с ограниченными ресурсами, которым необходимо запустить высокоэффективную систему генерации изображений. Испробовать новую нейросеть пока можно через API, на сервере Stable Artisan через Discord; веса модели также доступны для некоммерческого использования на Hugging Face.

С выходом новой нейросети представленная ранее большая модель переименовывается в Stable Diffusion 3 (SD3) Large — она имеет 8 млрд параметров, тогда как у новой SD3 Medium только 2 млрд параметров, зато она может работать на домашних видеокартах, выдвигая системное требование в 5 Гбайт видеопамяти. Раньше для моделей Stable Diffusion требовались исключительно передовые модели Nvidia, но и сейчас рекомендуются всё-таки видеокарты с 16 Гбайт памяти.

При относительно скромных требованиях к ресурсам SD3 Medium предлагает широкие возможности, сопоставимые по ряду функций со старшей SD3 Large: фотореализм, типографику, понимание естественного языка и пространственного расположения элементов на изображении, высокую детализацию на мегапиксель и высокую адаптируемость с возможностью тонкой настройки.

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Рубрики: Новости Software, Графические редакторы, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: stability ai, stable diffusion, ии
stability ai, stable diffusion, ии
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