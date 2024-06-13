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Samsung показала 32-дюймовый дисплей на цветных электронных чернилах для статичных изображений

Компания Samsung показала свой первый цветной информационный дисплей, построенный на панели на электронных чернилах (E Ink). Новинку продемонстрировали на выставке InfoComm в Лос-Анджелесе, США. Устройство разработано для использования в качестве цифровой вывески или информационной панели в офисе, магазине, а также других закрытых и открытых пространствах. Панель предназначена для отображения статического изображения.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Color E-Paper от Samsung имеет диагональ 32 дюйма, поддерживает разрешение QHD и может отображать 60 тыс. цветов. Его толщина составляет всего 17,9 мм, а вес без батареи равен 2,9 кг. Производитель не уточняет ёмкость батареи, а также время автономной работы. Однако при отображении статического изображения дисплей E Ink не потребляет заряд батареи. Последний расходуется только тогда, когда на экране меняется отображаемый контент, так что подобный дисплей от аккумулятора сможет проработать очень долго.

Сам контент можно хранить на внутренней памяти устройства объёмом 8 Гбайт или загружать через Bluetooth, Wi-Fi или через внешние носители — для этого Color E-Paper TV оснащён двумя портами USB-C (один используется для зарядки, другой для передачи данных).

Дисплей оснащён легко заменяемой рамкой и совместим с креплениями VESA 200×200 для установки на кронштейн. Samsung планирует выпустить информационный экран на цветных электронных чернилах вместе со специальным приложением для управления отображением контента и мониторинга.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: e-ink, samsung, электронная бумага
e-ink, samsung, электронная бумага
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