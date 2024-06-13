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Вице-президент по разработке Android покинул должность — он занимал её 14 лет

Стало известно, что компания Alphabet на фоне масштабных перестановок лишилась одного из ключевых руководителей. Речь идёт о Дэйве Берке (Dave Burke), который на протяжении 14 лет занимал должность вице-президента по разработке операционной системы Android.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Дэйв Берк сообщил, что принял решение уйти с этого поста, однако покидать Alphabet не собирается. Вместо этого он намерен сосредоточиться на проектах в области искусственного интеллекта и биотехнологий, которые реализуются внутри компании.

За время работы в команде Android Берк принимал непосредственное участие в создании таких знаковых продуктов, как смартфоны линеек Nexus и Pixel, мобильный браузер Chrome, платформа Android TV, а также возглавлял работы по разработке инструментов для программистов.

Решение покинуть пост руководителя отдела Android было принято на фоне масштабных изменений, которые происходят в течение последнего времени в Alphabet. Так, в январе компания уволила более 1000 сотрудников, в том числе значительную часть команды, занимавшейся оборудованием для дополненной реальности. В апреле же было принято решение объединить подразделения, отвечающие за производство аппаратных компонентов и разработку ПО для смартфонов и других гаджетов под управлением Android. Данное слияние было проведено с целью усилить фокус на внедрении технологий искусственного интеллекта. Оно повлекло за собой серьёзные кадровые перестановки.

В своём посте в социальной сети X Берк отметил, что намерен остаться в Alphabet в роли консультанта, пока будет определяться с дальнейшим направлением работы в сфере ИИ и биотехнологий. Он также опубликовал письмо для коллег, где рассказал о своих планах изучить, как искусственный интеллект можно использовать для ускорения разработки новых лекарственных препаратов, особенно для лечения тяжёлых форм детского рака — темы, которая очень близка его сердцу.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: google, android, alphabet
google, android, alphabet
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