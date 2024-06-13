Meta✴ вновь обвинили в незаконном сборе данных пользователей для обучения ИИ — теперь в Норвегии

На компанию Meta✴ поступила жалоба из Норвегии по поводу её планов использования публикаций пользователей в Facebook✴ и Instagram✴ для обучения моделей искусственного интеллекта.

По мнению Норвежского совета потребителей, подобный шаг американской компании нарушает принятые в ЕС правила защиты данных. Процесс был «намеренно усложнён» Meta✴ за счёт вводящих в заблуждение шаблонов дизайна и расплывчатых формулировок при запросе согласия пользователей, сообщает Bloomberg.

Это не первая подобная жалоба в адрес Meta✴ в Европе. Ранее компанию обвиняли в том, что она не получила надлежащего согласия пользователей перед сбором их личных данных для таргетирования рекламы. «Мы призываем Управление по защите данных тщательно изучить законность действий Meta✴ в этом вопросе, и убедиться, что компания работает в полном соответствии с законом», — заявила Ингер Лизе Блайверкет (Inger Lise Blyverket), глава Норвежского совета потребителей.

Официальная жалоба была подготовлена Европейским центром цифровых прав и будет передана не только норвежскому регулятору, но и в другие европейские органы по защите данных. Ключевую роль будет играть ирландская Комиссия, поскольку европейская штаб-квартира Meta✴ находится в Дублине.

Решение по этому вопросу может иметь принципиальное значение для будущего использования личных данных пользователей любыми интернет-компаниями.