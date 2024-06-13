Сегодня 13 июня 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации Россияне стали потреблять ещё больше инт...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Россияне стали потреблять ещё больше интернет-трафика и меньше звонить по телефону в 2023 году

Специалисты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ провели оценку телеком-индустрии по итогам 2023 года. Структура потребления услуг связи ещё заметней сместилась в сторону роста интернет-трафика на фоне снижения популярности голосового общения среди потребителей.

Источник изображения: vectorjuice / Freepik

Источник изображения: vectorjuice / Freepik

В сообщении сказано, что развитие технологий и появление новых сервисов, таких как потоковое видео высокого разрешения и виртуальная реальность, способствовали существенному росту объёма потребляемых пользователями данных. По подсчётам аналитиков, в прошлом году объём потребляемого интернет-трафика продолжил расти, в то время как востребованность телефонной связи продолжила снижаться.

За последнее десятилетие интернет-трафик в России в среднем рос на 26 % в год. Этому способствовало увеличение скорости передачи данных, развитие инфраструктуры и расширение зоны покрытия связью на территории РФ. В 2022-2023 годах объём сетевого трафика продолжил расти и достиг 150,4 Эбайт.

Источник изображения: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Источник изображения: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Спрос на услуги фиксированного интернета, за счёт которого обеспечивается около трёх четвертей передаваемой по сети информации, вырос на 20,2 % в 2023 году. За этот же период нагрузка на мобильные сети выросла на 14,8 % (более быстрый рост объёмов потребляемого трафика в этом сегменте сдерживает, в том числе, удорожание тарифов).

Источник изображения: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Источник изображения: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Удобство общения через мессенджеры и соцсети, а также доступность и развитие технологий голосовой связи привели к тому, что россияне стали чаще использовать онлайн-платформы вместо традиционных телефонных звонков. За последние десять лет объём трафика телефонной связи в среднем снижался на 0,64 % в год. Отмечается, что за последние два года резко сократилась продолжительность разговоров. В 2023 году суммарно этот показатель составил 513 млрд минут.

Источник изображения: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Источник изображения: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

В наиболее востребованном среди потребителей сегменте сотовой связи, на который приходится около 94 % всего голосового трафика, длительность соединений в прошлом году сократилась на 4,2 %. Такая динамика обусловлена сокращением времени общения абонентов внутри страны на 6 %. При этом выросла продолжительность общения абонентов в роуминге или на территории других стран на 6,5 %.

Продолжительность фиксированных соединений снижается ускоренными темпами (на 12,5 % в 2023 году). На международных соединениях фиксируется снижение на 29,7 %, а на местных — на 20,5 %. В городской местности на звонки по стационарному телефону стали тратить на 20,5 % меньше времени, а в сельской — на 19,4 %. Сокращение трафика подвижной телефонной связи и невысокий рост спроса на мобильный интернет сопровождались существенным повышением абонентской платы для населения. Индекс потребительских цен на сотовую связь в 2023 году по отношению к предыдущему году составил 114 %. Рост потребительских цен на фиксированную телефонную связь (менее 106 %) и интернет (менее 103 %) был не столь выражен и оказал меньшее влияние на динамику трафика в этих сегментах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Новые американские IT-санкции не повлияют на обычных россиян
США запретили оказывать IT-услуги и продавать некоторое ПО любому лицу в России
США расширили антироссийские санкции в сфере полупроводников — они усложнят поставки чипов из Китая
Google бесплатно раздаёт облачное пространство, но лишь пользователям с устаревшим бесплатным аккаунтом G Suite
В Telegram появился официальный чат-бот Microsoft Copilot
YouTube стал перематывать ролики в конец, если замечает блокировщик рекламы
Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: интернет, трафик, статистика
интернет, трафик, статистика
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
SpaceX достраивает фабрику Starfactory, которая будет выпускать по одному Starship каждый день 57
Flow придумала, как ускорить центральные процессоры в 100 раз без переписывания всего софта 32
Doom: The Dark Ages официально анонсирована — со щитом-бензопилой, управляемым механическим драконом и без мультиплеера 28
«BioWare официально мертва»: первый полноценный трейлер Dragon Age: The Veilguard сильно разочаровал игроков 26

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Arm потребовала уничтожить все ноутбуки на чипах Qualcomm Snapdragon X
Уже третий квартал подряд половина японского оборудования для производства чипов уходит в Китай
Обанкротилась компания, выпустившая первый в мире складной смартфон с гибким экраном
Учёные MIT разработали суперконденсатор из обычного бетона и сажи — запасать энергию можно будет прямо в фундаменте дома
Все три крупнейших производителя консолей отключили интеграцию с X — Nintendo стала последней
Sony PlayStation 5 наконец получит полноценную поддержку Discord 16 мин.
Представлен ИИ-генератор чрезвычайно реалистичных видео Luma Dream Machine — попробовать можно бесплатно 2 ч.
Система MaxPatrol VM дополнилась средствами поиска уязвимостей в Docker-контейнерах и анализа защищённости веб-приложений 3 ч.
OS Day 2024: архитектура операционных систем и вопрос безопасности ПО 3 ч.
«Сидел с широко открытым от изумления ртом»: игроков заворожили 10 минут геймплея за ведьму в Path of Exile 2 4 ч.
США запретили поставку ПО для ИТ-сектора РФ без лицензии Минторга США 5 ч.
Новые американские IT-санкции не повлияют на обычных россиян 5 ч.
Сперва PvP: создатель Terraria готов вернуть деньги за игру любому «без лишних вопросов», но при одном условии 5 ч.
Meta вновь обвинили в незаконном сборе данных пользователей для обучения ИИ — теперь в Норвегии 6 ч.
Steam обвинили в завышении цен для 14 миллионов британских геймеров — у Valve хотят отсудить $840 млн 6 ч.
Глобальная выручка от продаж памяти DRAM выросла в I квартале на 5,1 %, вопреки сезонности 47 мин.
Выручка основных контрактных производителей чипов показала сезонный спад, но некоторые не поддались тренду 2 ч.
Вышел неубиваемый смартфон 8849 Unihertz TANK 2 Pro с гигантской батареей, проектором и камерой ночного видения 2 ч.
Honda представила компактный электромобиль N-VAN e: за $15 550 2 ч.
Oppo представила сверхпрочный смартфон F27 Pro+, который выглядит как обычный смартфон 2 ч.
Дальше лучше как-нибудь сами: дата-центрам в ЮАР предложили заняться самостоятельной добычей энергии для своих нужд 2 ч.
Hisense представила лазерные телевизоры Starlight S1 Pro со складными экранами диагональю до 100 дюймов 3 ч.
Россияне стали потреблять ещё больше интернет-трафика и меньше звонить по телефону в 2023 году 3 ч.
В России появятся полигоны для тестирования оборудования для производства чипов 3 ч.
Samsung показала 32-дюймовый дисплей на цветных электронных чернилах для статичных изображений 3 ч.