Россияне стали потреблять ещё больше интернет-трафика и меньше звонить по телефону в 2023 году

Специалисты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ провели оценку телеком-индустрии по итогам 2023 года. Структура потребления услуг связи ещё заметней сместилась в сторону роста интернет-трафика на фоне снижения популярности голосового общения среди потребителей.

В сообщении сказано, что развитие технологий и появление новых сервисов, таких как потоковое видео высокого разрешения и виртуальная реальность, способствовали существенному росту объёма потребляемых пользователями данных. По подсчётам аналитиков, в прошлом году объём потребляемого интернет-трафика продолжил расти, в то время как востребованность телефонной связи продолжила снижаться.

За последнее десятилетие интернет-трафик в России в среднем рос на 26 % в год. Этому способствовало увеличение скорости передачи данных, развитие инфраструктуры и расширение зоны покрытия связью на территории РФ. В 2022-2023 годах объём сетевого трафика продолжил расти и достиг 150,4 Эбайт.

Спрос на услуги фиксированного интернета, за счёт которого обеспечивается около трёх четвертей передаваемой по сети информации, вырос на 20,2 % в 2023 году. За этот же период нагрузка на мобильные сети выросла на 14,8 % (более быстрый рост объёмов потребляемого трафика в этом сегменте сдерживает, в том числе, удорожание тарифов).

Удобство общения через мессенджеры и соцсети, а также доступность и развитие технологий голосовой связи привели к тому, что россияне стали чаще использовать онлайн-платформы вместо традиционных телефонных звонков. За последние десять лет объём трафика телефонной связи в среднем снижался на 0,64 % в год. Отмечается, что за последние два года резко сократилась продолжительность разговоров. В 2023 году суммарно этот показатель составил 513 млрд минут.

В наиболее востребованном среди потребителей сегменте сотовой связи, на который приходится около 94 % всего голосового трафика, длительность соединений в прошлом году сократилась на 4,2 %. Такая динамика обусловлена сокращением времени общения абонентов внутри страны на 6 %. При этом выросла продолжительность общения абонентов в роуминге или на территории других стран на 6,5 %.

Продолжительность фиксированных соединений снижается ускоренными темпами (на 12,5 % в 2023 году). На международных соединениях фиксируется снижение на 29,7 %, а на местных — на 20,5 %. В городской местности на звонки по стационарному телефону стали тратить на 20,5 % меньше времени, а в сельской — на 19,4 %. Сокращение трафика подвижной телефонной связи и невысокий рост спроса на мобильный интернет сопровождались существенным повышением абонентской платы для населения. Индекс потребительских цен на сотовую связь в 2023 году по отношению к предыдущему году составил 114 %. Рост потребительских цен на фиксированную телефонную связь (менее 106 %) и интернет (менее 103 %) был не столь выражен и оказал меньшее влияние на динамику трафика в этих сегментах.