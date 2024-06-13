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В России появятся полигоны для тестирования оборудования для производства чипов

В России планируется создание полигонов, на которых будут тестироваться оборудование и материалы для производства электроники. Минпромторг определил три направления, по которым станут проводиться испытания: опто- и СВЧ-электроника, силовая и микроэлектроника, а также фотошаблоны, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

Источник изображения: L N / unsplash.com

Источник изображения: L N / unsplash.com

Окончательное число полигонов пока не определено, но уже до конца лета будут представлены предварительные проекты площадок и начнётся их подбор. «Мы видим организационную структуру полигонов следующим образом: кооперация совместных усилий государства в лице Минпромторга, производителей и разработчиков оборудования, фабрик, а также научного сообщества. Очевидным, на наш взгляд, является то, что правовая форма специализированных площадок должна быть напрямую или опосредованно государственной», — рассказали в Минпромторге. Площадки будут комплектоваться «преимущественно российским оборудованием по мере его разработки».

На объектах будут тестироваться фотолитографические машины, анализаторы цепей, степперы и прочее оборудование, необходимое на микроэлектронных и и СВЧ-электронных производствах. В России уже есть компании, которые выпускают отдельные виды оборудования, но ни один игрок не может предложить комплексного решения для производства микросхем, указывают опрошенные «Ведомостями» эксперты. На полигонах обычно запускаются тестовые производственные линии для проверки работы отдельных компонентов, разработки или проверки техпроцессов. Ранее стало известно о создании отечественного литографа для выпуска чипов по нормам 350 нм — эта устаревшая технология до сих пор применяется в отдельных отраслях, включая автопром, энергетику и телекоммуникации.

Источник изображения: Maxence Pira / unsplash.com

Источник изображения: Maxence Pira / unsplash.com

Занимавшиеся производством электроники старые советские предприятия закрывались, а новых не появлялось. Впоследствии производственное оборудование завозилось из Европы, Японии и Южной Кореи, но в условиях новой геополитической реальности и введения санкций доступ к нему усложнился. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 11 июня, что правительство занимается разработкой нацпроекта по развитию станкоинструментальной промышленности и робототехники — до 2030 года на него потребуются 300 млрд руб. Сейчас по всем указанным Минпромторгом направлениям у России отмечается ощутимое технологическое отставание; по некоторым направлениям номенклатура продукции отсутствует полностью. Необходимо развивать отечественное производство этой продукции, стимулировать способные добиться результатов компании и, в том числе, создавать полигоны для проверки работоспособности решений.

Полигоны могут принести положительный эффект, потому что позволят сконцентрировать в одном месте необходимое оборудование для тестирования при наличии возможности коллективного доступа — это распространённая практика во всём мире. Обустройство каждой площадки может обойтись в десятки миллиардов рублей, после чего будут требоваться средства на поддержание их работы.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники, российская наука и промышленность,
Теги: россия, полигон, производство микросхем
россия, полигон, производство микросхем
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