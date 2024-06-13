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Sony PlayStation 5 наконец получит полноценную поддержку Discord

Компания Sony анонсировала расширение поддержки сервиса Discord на PlayStation 5. Благодаря этому пользователи смогут присоединяться к голосовым чатам непосредственно с консоли.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Поддержка Discord на PlayStation 5 появилась в прошлом году. В настоящее время пользователи вынуждены переводить звонки на консоль вручную из мобильного или десктопного приложения Discord. В скором времени процесс общения станет проще, поскольку присоединяться к голосовым чатам можно будет непосредственно из приложения для консоли. Это обновление сделает возможности Discord на PlayStation 5 практически аналогичными тому, что уже доступно пользователям консолей Microsoft Xbox.

Sony также предоставляет возможность делиться своим профилем PlayStation Network в любом приложении для обмена сообщениями и социальных сетях. В скором времени опция «Поделиться профилем» будет доступна и в мобильном приложении PlayStation. Эта функция генерирует ссылку или QR-код, которым можно поделиться с кем-либо, чтобы другие люди могли добавить пользователя в друзья.

Что касается расширения возможностей Discord, то эти нововведения будут распространяться в течение нескольких недель. Первыми обновление получат владельцы PlayStation 5 в Японии и других азиатских странах. Позднее оно станет доступно в Европе, Австралии, Новой Зеландии, на Ближнем Востоке, а также в США и Канаде. Пользователям потребуется обновить программное обеспечение своей PlayStation 5 до последней версии, а также связать учётную запись PlayStation Network с аккаунтом Discord.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение,
Теги: discord, playstation 5, sony
discord, playstation 5, sony
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