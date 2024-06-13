Samsung представила свои самые доступные смарт-часы Galaxy Watch FE

Компания Samsung официально анонсировала смарт-часы Galaxy Watch FE, которые позиционируются как бюджетная модель в сравнении с основной линейкой Galaxy Watch. Новое устройство предлагается только в одном размере в двух версиях: с одним лишь Bluetooth и с LTE и Bluetooth.

Первоначально серия умных часов Samsung Galaxy Watch была относительно доступной в сравнении с конкурентами, но за последние два года корейский производитель из-за инфляции был вынужден поднять их цену. Модель Galaxy Watch FE поступит в продажу по цене $199 за версию только с Bluetooth и по $249,99 за LTE-вариант — столько же умные часы Samsung стоили раньше. Для сравнения, Galaxy Watch 6 предлагаются по цене от $299.

При более скромном ценнике устройству пришлось отказаться от некоторых аспектов. Так, Galaxy Watch FE выпускается только в 40-мм корпусе с 1,2-дюймовым OLED-дисплеем и работает на базе чипа Exynos W920 вместо более мощного W930, располагая 1,5 Гбайт оперативной и 16 Гбайт постоянной памяти. Большинство датчиков остались на месте за исключением датчика температуры, который дебютировал в прошлом году; ёмкость аккумулятора снизилась до 247 мА·ч.

Вместе с тем, бюджетная модель сохранила сапфировое стекло, защиту по стандарту IP68 и водонепроницаемость до 5 атмосфер. На месте фирменный механизм ремешка, платежи NFC и встроенный GPS. Для связи с внешним миром используются LTE (старший вариант), Bluetooth 5.0 и Wi-Fi. Подобно флагманской модели, Samsung Galaxy Watch FE управляются Wear OS 4 с OneUI Watch 5, присутствуют уведомления об аномально высоком или низком пульсе, ЭКГ, анализ строения тела и Personalized Heart Rate Zone.

В июле Samsung намеревается провести крупную презентацию Unpacked, и неудивительно, что компания решила представить Galaxy Watch FE отдельно: при обилии дорогих передовых устройств недорогие умные часы просто затерялись бы в общем потоке. В продажу Samsung Galaxy Watch FE поступят до конца лета.