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Google закрыла полсотни уязвимостей в смартфонах Pixel — одну них эксплуатируют хакеры

Google выпустила пакет обновлений безопасности за июнь 2024 года для поддерживаемых смартфонов Pixel, устраняющий свыше 50 уязвимостей в ОС Android, более половины из которых имеют высокий или критический уровень угрозы. Есть доказательства, что одна из них, причём имеющая высокий, а не критический уровень, эксплуатируется киберпреступниками.

Уязвимость за номером CVE-2024-32896 связана с повышением привилегий, и на текущий момент никаких подробностей о ней нет: Google традиционно ожидает с раскрытием информации, пока большинство пользователей обновит ПО, что помогает смягчить причиняемый хакерами ущерб. Обычно уязвимости, связанные с повышением привилегий, позволяют злоумышленникам получать права и разрешения, недоступные стандартными средствами — это помогает им устанавливать вредоносное ПО, красть конфиденциальные данные, изменять настройки и осуществлять иные действия, делая систему более уязвимой для последующих атак.

В пакете обновлений устранён целый ряд уязвимостей с векторами повышения привилегий, удалённого выполнения кода, отказа в обслуживании (DoS). Они затрагивают широкий спектр компонентов, включая сканер отпечатков пальцев, модем, аудиомодуль и многое другое. Некоторые из них касаются компонентов Qualcomm. Обновления для устройств Pixel распространяются отдельно от обновлений для других Android-смартфонов, потому что многие функции впервые появляются на собственной продукции Google. Сейчас производитель поддерживает смартфоны, начиная с линейки Pixel 4.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, ПО для мобильных устройств, Операционные системы,
Теги: google, pixel, обновление, уязвимость, android
google, pixel, обновление, уязвимость, android
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