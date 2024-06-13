Google закрыла полсотни уязвимостей в смартфонах Pixel — одну них эксплуатируют хакеры

Google выпустила пакет обновлений безопасности за июнь 2024 года для поддерживаемых смартфонов Pixel, устраняющий свыше 50 уязвимостей в ОС Android, более половины из которых имеют высокий или критический уровень угрозы. Есть доказательства, что одна из них, причём имеющая высокий, а не критический уровень, эксплуатируется киберпреступниками.

Уязвимость за номером CVE-2024-32896 связана с повышением привилегий, и на текущий момент никаких подробностей о ней нет: Google традиционно ожидает с раскрытием информации, пока большинство пользователей обновит ПО, что помогает смягчить причиняемый хакерами ущерб. Обычно уязвимости, связанные с повышением привилегий, позволяют злоумышленникам получать права и разрешения, недоступные стандартными средствами — это помогает им устанавливать вредоносное ПО, красть конфиденциальные данные, изменять настройки и осуществлять иные действия, делая систему более уязвимой для последующих атак.

В пакете обновлений устранён целый ряд уязвимостей с векторами повышения привилегий, удалённого выполнения кода, отказа в обслуживании (DoS). Они затрагивают широкий спектр компонентов, включая сканер отпечатков пальцев, модем, аудиомодуль и многое другое. Некоторые из них касаются компонентов Qualcomm. Обновления для устройств Pixel распространяются отдельно от обновлений для других Android-смартфонов, потому что многие функции впервые появляются на собственной продукции Google. Сейчас производитель поддерживает смартфоны, начиная с линейки Pixel 4.