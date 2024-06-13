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NASA отменило выход астронавтов в открытый космос из-за «дискомфорта в скафандре»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США отменило выход двух астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции. Примерно за час до назначенного времени астронавты Трейси Дайсон (Tracy Dyson) и Мэтт Доминик (Matt Dominick), которые уже начали подготовку к выходу в космос, получили с Земли сообщение об отмене операции.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Сообщение NASA поступило 13 июня в 14:25 мск, когда астронавты уже начали подготовку скафандров к выходу за борт МКС через шлюзовой отсек «Квест» американского сегмента станции. Прямая трансляция выхода в открытый космос уже началась, когда диктор объявил об отмене операции. Вскоре после этого аэрокосмическое ведомство сообщило, что выход в открытый космос перенесён из-за того, что один из астронавтов испытал «дискомфорт в скафандре», но о ком именно шла речь неизвестно.

Одним из членов экипажа, помогавших Дайсон и Доминику облачиться в скафандры, была Сунита Уильямс (Sunita Williams), которая недавно прибыла на МКС на корабле Boeing Starliner вместе с Бутчем Уилмором (Butch Wilmore). Их возвращение на Землю было перенесено на 18 июня, в том числе из-за запланированного на сегодня выхода в открытый космос. Когда астронавты могут повторить попытку выхода за борт МКС, пока неизвестно.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: nasa, мкс, космос
nasa, мкс, космос
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