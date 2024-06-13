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Соцсеть LinkedIn массово внедрила ИИ — он поможет найти работу или сотрудников

LinkedIn представила множество новых сервисов на базе искусственного интеллекта. Компания делает ставку на ИИ и предлагает широкий спектр инструментов, которые помогают в поиске и подаче заявок на работу, подборе учебных материалов, создании резюме и рекомендательных писем. LinkedIn подчёркивает, что работает с ИИ с 2007 года и внедряет эту технологию в свои продукты с самых первых дней своего существования.

Источник изображений: LinkedIn

Источник изображений: LinkedIn

«Мы работаем с ИИ с 2007 года, — заявил руководитель отдела продуктов Томер Коэн (Tomer Cohen). — Мы активно используем его для объединения людей, защиты и сохранения доверия к экосистеме. Это один из наших самых мощных инструментов». В октябре 2023 года компания запустила набор инструментов на базе OpenAI, месяцем позже добавив инструменты для чтения и письма, а также инструменты, помогающие создавать профили, объявления о приёме на работу и страницы компаний.

LinkedIn является частью Microsoft, которая владеет 49 % акций OpenAI и располагает собственными значительными наработками в области ИИ. Это в значительной мере снимает нагрузку, связанную с инновациями и инвестициями, с самой LinkedIn, позволяя ей сосредоточиться на создании и интеграции ИИ-инструментов для своих собственных нужд.

LinkedIn предлагает новый способ поиска работы с помощью диалоговых подсказок, который опирается на объективные данные и существующие вакансии. ИИ может создать сопроводительное или рекомендательное письмо, а также предоставляет дополнительную информацию о резюме пользователя и его профессиональной деятельности.

LinkedIn продолжает развивать платформу обучения в видеоформате. Коэн упомянул, что посещаемость курсов, связанных с ИИ, которые включают в себя как технические, так и общеобразовательные модули, такие как базовое введение в генеративный ИИ, увеличилась на 160 % по сравнению с прошлым годом. Для подписчиков тарифного плана Premium компания в настоящее время тестирует «экспертные советы на основе искусственного интеллекта». Используя генеративный ИИ, обученный на опыте известных инструкторов, LinkedIn предоставляет пользователям персонализированные ответы в качестве «отправной точки». В будущем премиум-подписчики получат персональных тренеров, которых можно будет использовать во время просмотра курса LinkedIn Learning.

До настоящего момента поиск был одним из наиболее проблематичных инструментов на платформе, что стало особенно очевидно по мере её роста. LinkedIn заявляет, что предоставит более подробную информацию о новом поиске на базе ИИ в ближайшие недели, но уже сейчас обещает широкие возможности поиска при помощи запросов на естественном языке.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: linkedin, искусственный интеллект
linkedin, искусственный интеллект
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