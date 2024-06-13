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THQ Nordic заинтриговала игроков линейкой проектов на gamescom 2024 — издатель ремейка «Готики» и Titan Quest 2 готовит два сюрприза

Вслед за презентацией THQ Nordic Digital Showcase 2024 издательство THQ Nordic подтвердило планы на ещё одно августовское мероприятие: компания посетит немецкую игровую выставку gamescom 2024 и не с пустыми руками.

Источник изображений: THQ Nordic

Источник изображений: THQ Nordic

Как стало известно, THQ Nordic привезёт на gamescom 2024 пять доступных для ознакомления посетителям выставки игр: три из них уже анонсированы, а оставшиеся две пока держатся в секрете.

В частности, гости gamescom 2024 смогут сыграть в ролевую игру Gothic (ремейк оригинальной «Готики»), мифологический ролевой экшен Titan Quest 2 и платформер Disney Epic Mickey: Rebrushed (ремейк Epic Mickey).

Что касается двух неанонсированных проектов, то THQ Nordic предлагает фанатам сыграть в «Поле чудес». Названия обеих игр скрыты, но известно количество букв в каждом слове и пробелы между ними:

  1. ****** (одно слово, шесть букв);
  2. *** ******* **** ** ******* (пять слов, 23 буквы).

Какие именно проекты скрываются за этими наборами букв, неясно — пользователи заинтригованы и теряются в догадках. Создатель Gematsu Сал Романо (Sal Romano) предполагает, что второй игрой может быть Red Faction с подзаголовком.

THQ Nordic намекнула, что интрига продержится ещё примерно полтора месяца: природа обеих секретных игр вскроется во время презентации THQ Nordic Digital Showcase 2024.

Трансляция THQ Nordic Digital Showcase 2024 пройдёт на YouTube, Twitch и Steam уже 2 августа (начало в 22:00 по Москве), тогда как выставка gamescom 2024 развернётся с 21 по 25 августа в немецком городе Кёльн.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, Платформер, Анонс,
Теги: thq nordic, gamescom 2024, gothic, titan quest 2
thq nordic, gamescom 2024, gothic, titan quest 2
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