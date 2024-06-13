Президент России Владимир Путин сегодня посетил Объединённый институт ядерных исследований в подмосковной Дубне, где дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA (Nuclotron based ion collider facility). Он также отметил, что из-за санкций проект создания коллайдера «сдвигается вправо», но все «принципиальные вопросы» решаются.

«К сожалению, по известным всем обстоятельствам произошли сбои, но с этими сбоями мы справляемся. Несмотря на то, что проект немножко сдвигается вправо, но, как сейчас мне рассказали, все принципиальные вопросы решаются. У наших партнёров тоже, скажу, к сожалению, сдвижки идут даже больше, чем у нас», — сказал президент.

Напомним, NICA представляет собой сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжёлых ионов. Он позволит учёным воссоздать условия, в которых пребывала Вселенная в первые мгновения после Большого взрыва, а именно получить кварк-глюонную плазму (КГП). Одной из ключевых научных задач NICA является исследование фазовой диаграммы сильно сжатой барионной материи. Подобная материя существует лишь в нейтронных звёздах и ядрах сверхновых звёзд, но с помощью коллайдера можно получить её в лабораторных условиях, чем в скором времени и займутся учёные в Дубне.

Реализация проекта началась в 2013 году и изначально планировалось завершить его в 2023 году. Решение о создание коллайдера приняли в 2011 году. Владимир Путин отметил, что реализация проекта идёт успешно, в том числе благодаря взаимодействию учёных «практически со всего мира». Президент добавил, что Россия «не закрывается на замок» и открыта для научного сотрудничества. В дополнение к этому Владимир Путин сообщил, что финансирование программы научных мегагрантов будет увеличено до 100 млн рублей в год, а сроки программы продлят с трёх до пяти лет. Президент не исключил, что к финансированию подобных грантов может быть привлечён частный бизнес.