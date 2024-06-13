Square Enix показала 18 минут геймплея Life is Strange: Double Exposure и прояснила вопрос каноничной концовки первой игры

Издательство Square Enix и разработчики из американской студии Deck Nine Games устроили 48-минутную презентацию анонсированного недавно сверхъестественного приключения Life is Strange: Double Exposure.

Напомним, по сюжету повзрослевшая Макс Колфилд из первой Life is Strange — ныне временный фотограф в Каледонском университете — обнаруживает в лесу труп своей подруги Сафи, после чего открывает в себе новую сверхспособность.

Вместо отматывания времени вспять героиня научилась открывать проход в параллельный мир, где Сафи всё ещё жива. Игрокам предстоит перемещаться между измерениями, чтобы найти убийцу и предотвратить гибель подруги Макс.

Обнародованный в рамках презентации 18-минутный геймплейный отрывок из «пребеты» Life is Strange: Double Exposure демонстрирует самое начало игры — Макс, Сафи и Моузес наблюдают за ночным небом с территории университета.

Героиня Life is Strange: Double Exposure много общается с персонажами (выбор реплик присутствует), решает нехитрые задачки, делает снимки на свой фотоаппарат и гуляет под расслабляющую музыку.

На презентации разработчики также подтвердили, что у оригинальной Life is Strange нет каноничной концовки: новая игра одинаково уважительно относится к обоим вариантам развязки первого приключения.

Life is Strange: Double Exposure выйдет 29 октября на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а на Nintendo Switch появится позже. В состав издания Ultimate входит ранний доступ к первой и второй главам игры с 15 октября.