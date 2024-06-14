Mercedes-Benz получила для тестов настоящие американские твердотельные аккумуляторы

Создавать передовые тяговые аккумуляторы умеют не только в Китае. Молодая американская компания Factorial Energy из Массачусетса сообщила, что передала компании Mercedes-Benz партию фирменных «квазитвердотельных» тяговых аккумуляторов. Это бета-версия аккумуляторов Factorial Energy, которая позволит производителю люксовых электромобилей провести всестороннюю оценку новых батарей, которые ощутимо лучше обычных литиевых.

О намерении компаний Mercedes-Benz, Stellantis и Hyundai получать в США аккумуляторы местного производства не хуже китайских стало известно два года назад. Впервые свои полутвердотельные тяговые аккумуляторы компания Factorial Energy показала на выставке CES 2023 на стенде Stellantis. Это были ячейки ёмкостью 100 А·ч версии альфа. Аккумуляторы следующей версии как более надёжные и технологически улучшенные позволят провести более глубокое тестирование нового и ещё малоизученного на практике решения.

«B-образцы будут интегрированы в модули и аккумуляторные блоки для всестороннего тестирования и оптимизации, — говорится в сообщении Factorial о поставке в текущем месяце. — Этот важный этап включает проверку соответствия конструкции модуля и блока строгим техническим требованиям Mercedes-Benz. Кроме того, этот шаг подтвердит надежность цепочки поставок Factorial и ее производственных процессов, обеспечивая масштабируемость для будущих испытаний автомобилей».

Аккумуляторные ячейки компании Factorial используют литий-металлический анод, квазитвёрдый электролит и катод высокой ёмкости. Компания заявляет, что использование металлического лития в настоящее время обеспечивает плотность энергии до 391 Вт·ч/кг, что значительно превышает предельную мощность в 300 Вт·ч/кг для литийионных технологий текущего поколения и более чем вдвое превышает ёмкость в 160 Вт·ч/кг для обычных литий-железофосфатных аккумуляторов (LFP). Квазитвердый электролит повышает безопасность по сравнению с жидкими электролитами в литийионных аккумуляторах.

Компания Factorial в конечном итоге нацелена на то, чтобы обеспечить пробег автомобиля более 600 миль (966 км) на одном заряде от аккумулятора емкостью 90 кВт·ч, вес и габариты которого были бы меньше примерно на 30 % по сравнению с обычным литийионным аккумулятором. Что самое важное, аккумуляторы компании можно будет производить на том же оборудовании, что и литийионные аккумуляторы с минимальными изменениями в техпроцессе.

В октябре 2023 года компания Factorial открыла завод по производству аккумуляторов в пригороде Бостона Метуэне, штат Массачусетс. Ожидается, что завод станет крупнейшим предприятием по производству твердотельных аккумуляторов в США, когда он будет запущен на полную мощность, что позволит выпускать до 200 МВт·ч аккумуляторов в год. А чтобы дело пошло живее, в апреле этого года Factorial подписала меморандум о взаимопонимании с компанией LG Chem, который поможет ей ускорить разработку более совершенных твердотельных аккумуляторов.