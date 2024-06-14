Сегодня 14 июня 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Mercedes-Benz получила для тестов настоя...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Mercedes-Benz получила для тестов настоящие американские твердотельные аккумуляторы

Создавать передовые тяговые аккумуляторы умеют не только в Китае. Молодая американская компания Factorial Energy из Массачусетса сообщила, что передала компании Mercedes-Benz партию фирменных «квазитвердотельных» тяговых аккумуляторов. Это бета-версия аккумуляторов Factorial Energy, которая позволит производителю люксовых электромобилей провести всестороннюю оценку новых батарей, которые ощутимо лучше обычных литиевых.

Источник изображений: Factorial Energy

Источник изображений: Factorial Energy

О намерении компаний Mercedes-Benz, Stellantis и Hyundai получать в США аккумуляторы местного производства не хуже китайских стало известно два года назад. Впервые свои полутвердотельные тяговые аккумуляторы компания Factorial Energy показала на выставке CES 2023 на стенде Stellantis. Это были ячейки ёмкостью 100 А·ч версии альфа. Аккумуляторы следующей версии как более надёжные и технологически улучшенные позволят провести более глубокое тестирование нового и ещё малоизученного на практике решения.

«B-образцы будут интегрированы в модули и аккумуляторные блоки для всестороннего тестирования и оптимизации, — говорится в сообщении Factorial о поставке в текущем месяце. — Этот важный этап включает проверку соответствия конструкции модуля и блока строгим техническим требованиям Mercedes-Benz. Кроме того, этот шаг подтвердит надежность цепочки поставок Factorial и ее производственных процессов, обеспечивая масштабируемость для будущих испытаний автомобилей».

Аккумуляторные ячейки компании Factorial используют литий-металлический анод, квазитвёрдый электролит и катод высокой ёмкости. Компания заявляет, что использование металлического лития в настоящее время обеспечивает плотность энергии до 391 Вт·ч/кг, что значительно превышает предельную мощность в 300 Вт·ч/кг для литийионных технологий текущего поколения и более чем вдвое превышает ёмкость в 160 Вт·ч/кг для обычных литий-железофосфатных аккумуляторов (LFP). Квазитвердый электролит повышает безопасность по сравнению с жидкими электролитами в литийионных аккумуляторах.

Компания Factorial в конечном итоге нацелена на то, чтобы обеспечить пробег автомобиля более 600 миль (966 км) на одном заряде от аккумулятора емкостью 90 кВт·ч, вес и габариты которого были бы меньше примерно на 30 % по сравнению с обычным литийионным аккумулятором. Что самое важное, аккумуляторы компании можно будет производить на том же оборудовании, что и литийионные аккумуляторы с минимальными изменениями в техпроцессе.

В октябре 2023 года компания Factorial открыла завод по производству аккумуляторов в пригороде Бостона Метуэне, штат Массачусетс. Ожидается, что завод станет крупнейшим предприятием по производству твердотельных аккумуляторов в США, когда он будет запущен на полную мощность, что позволит выпускать до 200 МВт·ч аккумуляторов в год. А чтобы дело пошло живее, в апреле этого года Factorial подписала меморандум о взаимопонимании с компанией LG Chem, который поможет ей ускорить разработку более совершенных твердотельных аккумуляторов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Представлен экологичный аккумулятор без лития и с анодом растительного происхождения
За четыре месяца этого года мировой рынок тяговых батарей вырос на 21,8 %, лидером осталась китайская CATL
Поплачьте, и всё зарядится: представлен сверхтонкий аккумулятор для умных контактных линз с питанием от слёз
Китай потратил на оборудование для выпуска чипов почти столько же, сколько все остальные страны на Земле
Маск может уйти из Tesla, если акционеры не одобрят выплату ему $56 млрд
Гиперпористый анод литиевого аккумулятора перепишет правила на рынке батарей, заявили корейские учёные
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика,
Теги: электромобиль, аккумулятор
электромобиль, аккумулятор
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Flow придумала, как ускорить центральные процессоры в 100 раз без переписывания всего софта 37
Doom: The Dark Ages официально анонсирована — со щитом-бензопилой, управляемым механическим драконом и без мультиплеера 28
«BioWare официально мертва»: первый полноценный трейлер Dragon Age: The Veilguard сильно разочаровал игроков 26
Mozilla заблокировала россиянам доступ к расширениям для обхода блокировок 20

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Сидел с широко открытым от изумления ртом»: игроков заворожили 10 минут геймплея за ведьму в Path of Exile 2
В США создана атомная батарейка с впечатляющей эффективностью — разработчик заявляет о новой главе в автономном питании
Вращение ядра Земли замедлилось — это научный факт, заявили учёные
Хакеры помогли восстановить потерянный 10 лет назад доступ к биткоин-кошельку с $3 млн
Вышел неубиваемый смартфон 8849 Unihertz TANK 2 Pro с гигантской батареей, проектором и камерой ночного видения
Президент России запретил ИБ-сервисы и услуги из недружественных стран 20 мин.
В «Рувики» появятся ИИ-алгоритмы уже в этом году 31 мин.
«Самое хардкорное "Диско" со времён Disco»: сотрудники ZA/UM рассказали об отменённой игре во вселенной Disco Elysium, которая могла спасти студию 45 мин.
AWS выделит $230 млн на поддержку стартапов в области генеративного ИИ, но деньги они вряд ли увидят 2 ч.
Акции Adobe взлетели на 17 % на фоне успешного квартального отчёта 3 ч.
Глава FromSoftware: Bloodborne заслуживает выйти на ПК 3 ч.
Инсайдер уточнил, когда выйдут Fable и Gears of War: E-Day 4 ч.
YouTube может внедрить рекламу на уровне сервера — её блокировка станет невозможной 4 ч.
Ремастер зомби-слешера про чирлидершу с бензопилой перенесли — дата выхода и первый трейлер Lollipop Chainsaw RePOP 5 ч.
ИИ-поиск Google продолжает рекомендовать добавлять в пиццу клей, хотя компания отчиталась об исправлении 6 ч.
«Ростех» представил самый маленький компьютер на «Эльбрусе» — как два Raspberry Pi 3 мин.
AWS, но в космосе: Phantom Space и Assured Space Access создадут космическое облако Phantom Cloud 19 мин.
MSI представила корпус MAG PANO 100 PZ с панорамным обзором и поддержкой плат с тыльными разъёмами 55 мин.
Срок эксплуатации суперкомпьютеров растёт, несмотря на прекращение поддержки оборудования 56 мин.
Tesla устроит на свои заводы более 1000 роботов-гуманоидов Optimus в следующем году, пообещал Илон Маск 2 ч.
Western Digital создала самый ёмкий в мире кристалл 3D QLC NAND — на 2 Тбит 3 ч.
Беспилотные авто и роботы-доставщики «Яндекса» заработают под брендом «Автономный транспорт» 3 ч.
Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска за перенаправление кадров и ресурсов к конкуренту — ИИ-стартапу xAI 4 ч.
Tesla готовит к выпуску сразу три новых «особенных» электромобиля 4 ч.
Mercedes-Benz получила для тестов настоящие американские твердотельные аккумуляторы 6 ч.