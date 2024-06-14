Ремастер зомби-слешера про чирлидершу с бензопилой перенесли — дата выхода и первый трейлер Lollipop Chainsaw RePOP

Японский издатель и разработчик Dragami Games раскрыл дату выхода и детали Lollipop Chainsaw RePOP — ремастера зомби-слешера Lollipop Chainsaw от студии Grasshopper Manufacture. Анонс сопровождался первым трейлером игры.

Напомним, обновлённая версия Lollipop Chainsaw была анонсирована в 2022 году и позиционировалась как ремейк, однако прошлой осенью «по просьбам игроков» проект превратился в переиздание. Релиз ожидался летом 2024-го.

Как стало известно, Lollipop Chainsaw RePOP поступит в продажу 25 сентября для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Стоимость ремастера составит $50. Предзаказы откроются позже.

Скриншоты Lollipop Chainsaw RePOP

Dragami Games называет Lollipop Chainsaw RePOP лучшей версией игры: сюжет изменений не претерпел, но была улучшена техническая составляющая и произведены геймплейные усовершенствования.

Новые подробности Lollipop Chainsaw RePOP:

версии для PC, PS5, Xbox Series X и S поддерживают 4K и 60 кадров/с, а на Switch ремастер будет работать при 30 кадрах/с в 1080p;

значительно сокращено время загрузок;

последовательное нанесение ударов бензопилой повышает скорость атаки;

вдобавок к оригинальному режиму игры появился RePOP — в нём меньше насилия и больше красочных эффектов;

добавили режим Time Attack и режим для стримеров;

добавили четыре новые бензопилы;

в наличии более 30 костюмов и четыре новые причёски;

комната Джульетты была расширена новыми функциями;

появилась функция автоматического завершения QTE;

в отличие от оригинального релиза, в RePOP не будет поддержки русского языка.

Зрители встретили дебютный трейлер Lollipop Chainsaw RePOP положительно, однако режим с меньшим количеством насилия, отсутствие в ролике диалогов и смена музыкального сопровождения фанатов озадачили и разочаровали.

Lollipop Chainsaw вышла в июне 2012 года на PS3 и Xbox 360. По сюжету на школу чирлидерши Джульетты Старлинг в день её совершеннолетия нападают зомби, поэтому девушка достаёт бензопилу и начинает кромсать живых мертвецов.