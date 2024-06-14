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Ремастер зомби-слешера про чирлидершу с бензопилой перенесли — дата выхода и первый трейлер Lollipop Chainsaw RePOP

Японский издатель и разработчик Dragami Games раскрыл дату выхода и детали Lollipop Chainsaw RePOP — ремастера зомби-слешера Lollipop Chainsaw от студии Grasshopper Manufacture. Анонс сопровождался первым трейлером игры.

Источник изображений: Dragami Games

Источник изображений: Dragami Games

Напомним, обновлённая версия Lollipop Chainsaw была анонсирована в 2022 году и позиционировалась как ремейк, однако прошлой осенью «по просьбам игроков» проект превратился в переиздание. Релиз ожидался летом 2024-го.

Как стало известно, Lollipop Chainsaw RePOP поступит в продажу 25 сентября для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Стоимость ремастера составит $50. Предзаказы откроются позже.

Скриншоты Lollipop Chainsaw RePOP
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Dragami Games называет Lollipop Chainsaw RePOP лучшей версией игры: сюжет изменений не претерпел, но была улучшена техническая составляющая и произведены геймплейные усовершенствования.

Новые подробности Lollipop Chainsaw RePOP:

  • версии для PC, PS5, Xbox Series X и S поддерживают 4K и 60 кадров/с, а на Switch ремастер будет работать при 30 кадрах/с в 1080p;
  • значительно сокращено время загрузок;
  • последовательное нанесение ударов бензопилой повышает скорость атаки;
  • вдобавок к оригинальному режиму игры появился RePOP — в нём меньше насилия и больше красочных эффектов;
  • добавили режим Time Attack и режим для стримеров;
  • добавили четыре новые бензопилы;
  • в наличии более 30 костюмов и четыре новые причёски;
  • комната Джульетты была расширена новыми функциями;
  • появилась функция автоматического завершения QTE;
  • в отличие от оригинального релиза, в RePOP не будет поддержки русского языка.

Зрители встретили дебютный трейлер Lollipop Chainsaw RePOP положительно, однако режим с меньшим количеством насилия, отсутствие в ролике диалогов и смена музыкального сопровождения фанатов озадачили и разочаровали.

Lollipop Chainsaw вышла в июне 2012 года на PS3 и Xbox 360. По сюжету на школу чирлидерши Джульетты Старлинг в день её совершеннолетия нападают зомби, поэтому девушка достаёт бензопилу и начинает кромсать живых мертвецов.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: lollipop chainsaw repop, dragami games, экшен
lollipop chainsaw repop, dragami games, экшен
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