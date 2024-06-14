YouTube может внедрить рекламу на уровне сервера — её блокировка станет невозможной

Администрация YouTube в стремлении расширить аудиторию подписчиков Premium уже не первый год ведёт войну с блокировщиками рекламы, но сообщество сопротивляется с сопоставимой энергией. В итоге технологический гигант был вынужден спуститься достаточно низко, чтобы рассмотреть возможность внедрить рекламу на уровне сервера, что грозит серьёзными последствиями.

Неофициальное приложение YouTube Vanced полагалось на механизм перехвата транслируемых платформой файлов, содержащих оригинальный контент, при знакомом, но свободном от рекламы интерфейсе. Более новая реализация проекта ReVanced предусматривает модификацию оригинального приложения YouTube с интеграцией некоторых функций, которые даёт подписка Premium, включая блокировку рекламы. Достижению этой цели способствует краудсорсинговый проект SponsorBlock, позволяющий зрителям проматывать нативную интеграцию рекламы спонсоров.

Пользователи SponsorBlock размечают нативную интеграцию в видео, информация сохраняется в общем репозитории, и остальные зрители спокойно пропускают указанные сегменты. Но очередная попытка Google способна нарушить работу этого отлаженного механизма. Как сообщила команда SponsorBlock в соцсети X, администрация YouTube начала экспериментировать с внедрением рекламы на стороне сервера. Сведений об этом нововведении немного, но оно, очевидно, может сделать неактуальными ссылки на видео с временными метками и маркеры глав. При этом сама платформа YouTube всегда будет знать продолжительность рекламы, которую сама же и интегрирует, поэтому она сможет соответствующим образом корректировать временные метки.

Усложнение механизмов показа рекламы — необходимое зло для бизнеса YouTube, который от этой рекламы зависит. Поэтому страдающим от неё пользователям рекомендуют прибегать и к радикальными мерам — например, пользоваться VPN с IP-адресами стран, где рекламы на YouTube нет: в Мьянме, Албании, Узбекистане или России.