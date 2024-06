Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition ещё никогда не была так близка к релизу — для переиздания уже выпускают патчи

Пока Ubisoft продолжает делать вид, что Beyond Good and Evil 2 не существует, к выходу готовится Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition — переиздание первой части, приуроченное к 20-летию игры. Судя по всему, релиз как никогда близко.

Напомним, в ноябре Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition неожиданно (и ненадолго) стала доступна подписчикам Ubisoft+ на Xbox. Ubisoft обещала релиз в начале 2024 года (слухи говорили о 5 марта), но что-то пошло не так.

После полугода молчания со стороны Ubisoft список трофеев версии Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition для PS5 засветился на сайте Exophase — он идентичен (за исключением «платины») просочившемуся в ноябре перечню достижений с Xbox.

Кроме того, создатель Gematsu Сал Романо (Sal Romano) обратил внимание, что на серверы PlayStation загрузили патч 1.01 для PS4-версии Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition. Другими словами, ремастер уже готов к выпуску.

Романо предполагает, что новость о релизе Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition берегут для июньской презентации Nintendo Direct, которая, по слухам, пройдёт на следующей неделе.

По данным инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition могли выпустить в рамках недавней Ubisoft Forward, но ремастер якобы не подошёл для этого по определённым критериям.

Релиз Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition ожидается на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Ремастер предложит технические улучшения и новый контент (режим, галерею, награды, достижения).