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Путин запретил пользоваться услугами в сфере кибербезопасности из недружественных стран с 2025 года

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки к указу «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ» от 1 мая 2022 года, которыми был расширен перечень ограничений по использования технологий компаний из недружественных стран.

Источник изображения: TheDigitalArtist/Pixabay

Источник изображения: TheDigitalArtist/Pixabay

Согласно документу, размещённому на портале для официального опубликования правовых актов, в дополнение к установленному ранее запрету на использование государственными структурами, госкорпорациями и субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ) с 2025 года систем защиты информации (СЗИ) из недружественных стран и их компаний, указом теперь также запрещается этим структурам «пользоваться сервисами (работами, услугами) по обеспечению информационной безопасности», предоставляемыми организациями из недружественных стран.

Также поправками, вступившими в силу 13 июня, предлагается установить требования к центрам госсистемы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ (ГосСОПКА), определить порядок их аккредитации и её приостановления.

Как сообщил ТАСС глава группы по сопровождению GR-проектов ГК «Солар» (структура «Ростелекома») Андрей Медунов, эти изменения позволят регламентировать процедуру аккредитации центров ГосСОПКА и обеспечить эффективный контроль за их деятельностью. По его словам, все изменения являются своевременными и логичными, и они помогут повышению киберустойчивости экономики РФ и технологической независимости ИБ-отрасли.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: информационная безопасность, россия, указ
информационная безопасность, россия, указ
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