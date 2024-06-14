Brave интегрировала собственные результаты поиска в ИИ-чат-бот Leo

Компания Brave, известная своим конфиденциальным браузером и поисковой системой, объявила о запуске новой функции — интеграции результатов поиска в чат-бот Leo. Теперь пользователи могут задавать вопросы Leo и получать в ответ актуальную информацию, основанную на поисковых запросах через API Brave Search.

По словам разработчиков, данная интеграция позволит пользователям эффективнее находить нужную информацию в режиме реального времени. Например, во время чтения статьи можно задать чат-боту вопрос, чтобы получить дополнительный контекст по теме. Также Leo теперь может предлагать самые популярные темы и тренды для публикаций в соцсетях, сообщает издание TechCrunch.

В Brave подчеркивают, что новая функция полностью сохраняет конфиденциальность пользователей. Для её использования не требуется регистрация или вход в учётную запись. Кроме того, диалоги с Leo нигде не сохраняются и не используются для обучения нейросети, а перед отправкой на сервер запросы проходят через анонимизатор.

Помимо бесплатного доступа, есть и платная подписка Leo Premium за $15 в месяц. Она увеличивает лимиты запросов и открывает доступ к наиболее современным AI-моделям. При покупке подписки выдаются специальыне токены для предотвращения идентификации личности.

Ранее Brave уже предпринимала попытки интегрировать возможности ИИ в свои продукты для привлечения большего количества пользователей. В прошлом году компания добавила в поиск функцию обобщения результатов запросов при помощи ИИ, а в ноябре запустила Leo как персонального AI-ассистента для всех. Теперь же поиск и чат-бот объединены для улучшения качества ответов.