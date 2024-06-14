«Джеймс Уэбб» разглядел пару звёзд с газовыми шлейфами там, где учёные 50 лет видели лишь одну звезду

Космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» в очередной раз удивил учёных. Он сделал открытие в области молодых звёзд WL 20S в Млечном Пути, изучаемой с 1970-х годов. Несмотря на то, что этот регион наблюдался на протяжении десятилетий с помощью пяти других телескопов, потребовались возможности «Джеймса Уэбба», чтобы разглядеть двойную звезду, которую учёные всё это время считали одной звездой.

Поразительное открытие, сделанное с помощью камеры среднего инфракрасного диапазона (Mid-Infrared Instrument, MIRI) «Джеймса Уэбба», было представлено на 244-м заседании Американского астрономического общества в начале этой недели. Было установлено, что звёзды-близнецы в области WL 20S имеют одинаковые газовые шлейфы, простирающиеся в космос с их северного и южного полюсов. Астрономы полагают, что возраст «новооткрытых» звёзд составляет от 2 до 4 миллионов лет.

«У нас отвисли челюсти, — эмоционально прокомментировала открытие астроном Мэри Барсони (Mary Barsony). — После десятилетий изучения этого источника мы были уверены, что знаем его достаточно хорошо. Но без MIRI мы бы так и не узнали, что это две звезды [а не одна] или что эти газовые шлейфы существуют. Это действительно удивительно. Это как иметь совершенно новые глаза».

Дополнительные наблюдения проводились с помощью Atacama Large Millimeter Array (ALMA) — комплекса радиотелескопов, расположенного в чилийской пустыне Атакама, который фиксирует электромагнитное излучение с миллиметровой и субмиллиметровой длиной волны. Было установлено, что обе звезды окружены пылевыми и газовыми дисками, что предполагает возможность формирования планет. Учёные считают, что звёзды-близнецы находятся на завершающем периоде «взросления».

Научный сотрудник проекта MIRI в NASA Майк Ресслер (Mike Ressler) отметил: «Если бы мы не увидели [с помощью MIRI], что это две звезды, результаты ALMA могли бы просто выглядеть как один диск с разрывом посередине. Вместо этого у нас есть новые данные о двух звёздах, которые явно находятся в критической точке своей жизни, когда процессы, сформировавшие их, иссякают».

Ещё более значимым открытие делает тот факт, что область звёздообразования WL 20S в Млечном Пути скрыта за толстыми облаками газа и пыли, которые блокируют большую часть видимого света. Потребовалась способность «Джеймса Уэбба» «видеть» в инфракрасном диапазоне, чтобы за этими слоями газа и космической пыли обнаружить то, что было скрыто от глаз учёных и астрономов с 70-х годов.