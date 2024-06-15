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NASA без объяснений отложило посадку корабля Boeing Starliner ещё на четыре дня

В NASA сообщили, что экспериментальный корабль Boeing Starliner с двумя астронавтами начнёт спуск на Землю только 22 июня — на четыре дня позже запланированной прежде даты. О причинах нового переноса даты посадки не сообщается. Подробности и прогноз погоды будут озвучены на брифинге во вторник. В Boeing рады новой задержке — это позволит больше узнать о корабле в режиме стыковки с МКС.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

«У нас есть невероятная возможность провести больше времени на станции и выполнить больше тестов, что даёт бесценные данные, уникальные для нашей миссии», — пояснил Марк Наппи (Mark Nappi), вице-президент и менеджер программы Boeing по коммерческой доставке экипажей на МКС. Текущая тестовая миссия была разработана с учётом возможной задержки, и Наппи сказал, что команды NASA и Boeing «имеют достаточно запасов и времени на станции, чтобы максимально использовать возможности для обучения всех партнёров».

Что бы ни говорил представитель Boeing, на корабле Starliner запасы гелия ограничены. Гелий используется для обеспечения работы двигательной установки корабля. Когда они иссякнут, что произойдёт не позже середины июля, корабль уже никуда не полетит. Это означает, что стыковочный порт нужно будет освободить намного раньше с запасом времени на разные нештатные ситуации. А их у первой пилотируемой миссии Starliner хоть отбавляй.

Протечка гелия была замечена ещё до старта ракеты и корабля. В полёте были обнаружены новые протечки. Всего, похоже, произошло пять или шесть протечек разной интенсивности. Также при подлёте к станции отказало несколько двигателей коррекции корабля. Всего их 28, корабль сможет маневрировать при отказе больше половины из них, но запас лучше иметь, чем не иметь вовсе.

Дополнительные дни астронавты NASA Бутч Уилмор (Butch Wilmore) и Сунита Уильямс (Sunita Williams) проведут, в том числе, изучая системы Starliner. Так, они испытают кормовые двигатели корабля запуском, а также проведут тренировки в рамках отработки безопасности капсулы. Кораль после многочисленных задержек стартовал к МКС 5 июня. Стыковка состоялась на сутки позже. Спуск намечался на 14 июня, но потом был перенесён на 18 число. Новой датой спуска объявлено 22 июня. Только успешное возвращение астронавтов на корабле позволит Boeing и NASA сертифицировать корабль для регулярных полётов.

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Рубрики: Новости Hardware, космос, окружающая среда,
Теги: boeing, starliner, пилотирумый корабль
boeing, starliner, пилотирумый корабль
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