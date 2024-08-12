Apple работает над тонким iPhone 17 Air для тех, кто хочет «чего-то более броского»

В то время как до выхода iPhone 16 остаются считанные недели, Apple уже рассматривает возможность выпуска нового iPhone в 2025 году. Согласно отчёту журналиста Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, модель может получить название «iPhone 17 Air» и заменить так и не ставшую популярной модель «Plus».

iPhone 17 Air предположительно займёт место между стандартным iPhone 17 и более дорогой версией iPhone 17 Pro. Ожидается, что новинка будет значительно тоньше обычных iPhone по аналогии с MacBook Air, который легче и тоньше MacBook Pro.

Как отмечает издание TechSpot, ссылаясь на слова Гурмана, Apple планирует изменить маркетинговую стратегию для нового iPhone, чтобы привлечь внимание покупателей. Устройство будет ориентировано на пользователей, которые хотят «что-то более эффектное, чем стандартный iPhone», но при этом не нуждаются в дополнительной производительности, большем размере экрана или камерах уровня Pro-моделей.

Предполагается, что новая модель Air вместе с ожидаемым в начале 2025 года iPhone SE 4-го поколения может помочь Apple расширить рынок iPhone и добиться значительного роста в следующем году. Компания надеется, что Air станет более успешным, чем iPhone 12/13 mini и iPhone 14/15 Plus, которые принесли Apple немало разочарований. В долгосрочной перспективе планируется «вместить мощность Pro-модели в меньший дизайн», хотя это вряд ли произойдёт до 2027 года. Также рассматривается возможность выпуска iPhone «Ultra» в качестве флагманской модели, аналогично Apple Watch Ultra.

Хотя точные сроки выхода новых устройств пока неизвестны, всё указывает на актуальность и других планов Apple, в том числе разработку складного iPhone и, по слухам, складного iPad.