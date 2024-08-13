Apple пригрозила удалить Patreon из App Store за нарушение правил биллинга

Компания Apple выдвинула ультиматум платформе Patreon, угрожая удалить приложение из App Store, если её авторы будут использовать сторонние методы оплаты или отключат транзакции на iOS, вместо того чтобы использовать собственную систему встроенных покупок в приложениях Apple. Об этом Patreon сообщила в своём блоге.

Согласно заявлению в блоге, компания уже начала 16-месячный процесс миграции, чтобы перевести всех авторов на систему встроенных покупок iOS от Apple к ноябрю 2025 года, а с ноября 2024 года Patreon переведёт всех на систему подписок, при которой авторы смогут решить, повышать ли стоимость членства для покрытия комиссии Apple или покрывать эти расходы самостоятельно.

Издатели контента могут отложить переход в настройках Patreon до ноября 2025 года. Однако, если они выберут последний вариант, то не смогут предлагать подписку в приложении iOS, пока не внедрят систему покупок в приложениях Apple, поскольку правила Apple вступят в силу уже в ноябре этого года, разъясняет также издание TechCrunch.

Это решение Apple стало ещё одним примером того, как правила App Store применяются не всегда согласованно, что стало предметом критики компании в прошлом. Недавно компания Epic Games, разработчик Fortnite, подала в суд, обвинив Apple в монополизме. Хотя Epic по основным пунктам проиграла этот иск, суд постановил, что Apple должна разрешить ссылки на альтернативные варианты оплаты внутри своих приложений. В результате Apple теперь позволяет разработчикам продвигать подписки через ссылки на веб-сайты, но с комиссией 27 % вместо стандартных 30 % или 12 % вместо 15 % для автоматических подписок на второй год.

Генеральный директор Patreon Джек Конте (Jack Conte), ранее объяснял особое положение компании тем, что многие пользователи находили создателей контента не через само приложение Patreon, а через другие каналы. Однако теперь Apple настаивает на соблюдении своих правил.

Patreon выразила недовольство давлением со стороны Apple, отметив, что ни один из предложенных вариантов — повышение цен на подписку или покрытие расходов самими создателями — не является идеальным. Компания также напомнила авторам, что комиссия Apple применяется только к приложению для iOS, и что они могут продолжать предлагать те же цены на веб-сайте и в Android.