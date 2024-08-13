Сегодня 14 августа 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для iOS Apple пригрозила удалить Patreon из App ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Apple пригрозила удалить Patreon из App Store за нарушение правил биллинга

Компания Apple выдвинула ультиматум платформе Patreon, угрожая удалить приложение из App Store, если её авторы будут использовать сторонние методы оплаты или отключат транзакции на iOS, вместо того чтобы использовать собственную систему встроенных покупок в приложениях Apple. Об этом Patreon сообщила в своём блоге.

Источник изображения: Martin Sanchez/Unsplash

Источник изображения: Martin Sanchez/Unsplash

Согласно заявлению в блоге, компания уже начала 16-месячный процесс миграции, чтобы перевести всех авторов на систему встроенных покупок iOS от Apple к ноябрю 2025 года, а с ноября 2024 года Patreon переведёт всех на систему подписок, при которой авторы смогут решить, повышать ли стоимость членства для покрытия комиссии Apple или покрывать эти расходы самостоятельно.

Издатели контента могут отложить переход в настройках Patreon до ноября 2025 года. Однако, если они выберут последний вариант, то не смогут предлагать подписку в приложении iOS, пока не внедрят систему покупок в приложениях Apple, поскольку правила Apple вступят в силу уже в ноябре этого года, разъясняет также издание TechCrunch.

Это решение Apple стало ещё одним примером того, как правила App Store применяются не всегда согласованно, что стало предметом критики компании в прошлом. Недавно компания Epic Games, разработчик Fortnite, подала в суд, обвинив Apple в монополизме. Хотя Epic по основным пунктам проиграла этот иск, суд постановил, что Apple должна разрешить ссылки на альтернативные варианты оплаты внутри своих приложений. В результате Apple теперь позволяет разработчикам продвигать подписки через ссылки на веб-сайты, но с комиссией 27 % вместо стандартных 30 % или 12 % вместо 15 % для автоматических подписок на второй год.

Генеральный директор Patreon Джек Конте (Jack Conte), ранее объяснял особое положение компании тем, что многие пользователи находили создателей контента не через само приложение Patreon, а через другие каналы. Однако теперь Apple настаивает на соблюдении своих правил.

Patreon выразила недовольство давлением со стороны Apple, отметив, что ни один из предложенных вариантов — повышение цен на подписку или покрытие расходов самими создателями — не является идеальным. Компания также напомнила авторам, что комиссия Apple применяется только к приложению для iOS, и что они могут продолжать предлагать те же цены на веб-сайте и в Android.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Apple не будет взимать плату за ИИ-функции как минимум до 2027 года
Epic Games и Spotify назвали свежие изменения в App Store «незаконными» и «намеренно запутанными»
Apple сняла ряд ограничений в App Store и ввела двухуровневую систему комиссий, чтобы соответствовать законам ЕС
Apple разрешила эмуляторам ПК для iPhone и iPad загружать игры
Второй сезон «Аркейн» стартовал раньше времени — в открытый доступ попали пять полных эпизодов
«Безжизненный, несмешной и визуально отталкивающий»: первые зрители разгромили фильм «Бордерлендс»
Рубрики: Новости Software, Новости сети, Приложения для iOS,
Теги: apple, app store, patreon
apple, app store, patreon
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору игрового монитора в 2024 году: всё дело в скорости! 34
Обзор видеокарты Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC: матч-реванш 12
Minds Beneath Us — разум в чужом теле. Рецензия 7
Обзор смартфона Motorola Razr 50 Ultra: когда сдал все хвосты 4

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ФАС призвала DNS, «Ситилинк» и «М.видео» добровольно ограничить цены
Baldur’s Gate 3 стала второй в истории игрой, заслужившей премию «Хьюго» — высшую награду в жанрах фэнтези и научной фантастики
«Это была мясорубка»: Saber объяснила, почему в Warhammer 40,000: Space Marine 2 кооператив только на трёх игроков
Realme показала самую быструю в мире зарядку для смартфонов мощностью 320 Вт
Полупроводниковые предприятия рискуют остаться без квалифицированных кадров, и ИИ здесь не поможет
Художники одержали важную победу в деле об авторских правах против Stability AI и Midjourney 2 мин.
Стандартный Google Assistant в новых смартфонах Google Pixel 9 заменён на ИИ-чат-бота Gemini 10 мин.
Obsidian впервые за три года рассказала, что происходит с The Outer Worlds 2 2 ч.
Valve подтвердила, что SteamOS получит совместимость с Asus ROG Ally и другими консолями 4 ч.
В России создали аналог A-GPS для смартфонов на базе ГЛОНАСС 4 ч.
OpenAI развернула свежую версию модели GPT-4o в ChatGPT, но её отличия разработчики скрывают 5 ч.
Разработчики Bye Sweet Carole отложили релиз, чтобы кардинально улучшить игру — это приключенческий хоррор в стиле классических мультфильмов Disney 6 ч.
Google заблокирует для России облачный сервис анализа больших данных 6 ч.
Американские власти обсуждают принудительное разделение Google 6 ч.
Китайский ИИ-пузырь сдувается: за последние 600 дней в стране закрылись 80 тысяч ИИ-стартапов 6 ч.
Nimbus Data превратила Tesla Cybertruck в мобильное All-Flash хранилище BatArray 15 мин.
Обнаружена гибель самой массивной звезды за всю историю наблюдений приливных разрушений 3 ч.
Не было гвоздя: дефицит быстроразъёмных соединений для СЖО обошёлся Supermicro в $800 млн отложенной выручки 3 ч.
NASA впервые использовало квантовый датчик в космосе — он засёк, как вибрирует МКС 5 ч.
Создание ЦОД при Кольской АЭС оценили в 1,4 млрд рублей — в ценах 2022 года 5 ч.
SK hynix подняла цены на DDR5-память на 15-20 % 6 ч.
Учёные отменили эксперимент по искусственному охлаждению Земли атмосферным аэрозолем 6 ч.
3 сентября на Tech2b Conf расскажут о решениях для ИТ-инфраструктуры и лучших практиках внедрения 8 ч.
Капитализация Nvidia выросла на $420 млрд за четыре дня — инвесторы позабыли про «ИИ-пузырь» 8 ч.
Razer возобновила продажи геймерской мыши Naga для левшей по цене $80 9 ч.