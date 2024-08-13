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«Базальт СПО» начала разработку AltPhone — ещё одной российской альтернативы Android

Российский разработчик программного обеспечения «Базальт СПО», создавший ОС ALT Linux для серверов и рабочих станций, зарегистрировал товарный знак AltPhone, пишет РБК со ссылкой на данные системы СПАРК. Как сообщили изданию в компании, такое название получила мобильная операционная система, над которой работает «Базальт СПО».

Источник изображения: lmonk72/Pixabay

Источник изображения: lmonk72/Pixabay

Представитель компании рассказал, что в составе платформы — свободное программное обеспечение: ядро Linux и компоненты, включённые в независимый репозиторий проекта «Сизиф». Он сообщил, что в рамках проекта «Сизиф» компания сотрудничает с российскими разработчиками мобильных устройств, но не уточнил, с кем именно. Также представитель не стал раскрывать сроки вывода продукта на рынок, инвестиции в его разработку и другие подробности, лишь отметив, что операционная система всё ещё находится на стадии разработки и не является законченным продуктом.

Сооснователь венчурного фонда «Стриго Кэпитал» Дмитрий Комиссаров оценил инвестиции в разработку AltPhone в «несколько сотен миллионов рублей». Если бы операционную систему разрабатывали не на открытом коде, это обошлось бы гораздо дороже.

В России разработкой мобильных операционных систем занимается целый ряд компаний, в том числе принадлежащая «Ростелекому» компания «Открытые мобильные платформы» («Аврора»), НТЦ ИТ «РОСА» (Rosa Mobile), группа «Астра» (Astra Mobile), «Лаборатория Касперского» (KasperskyOS), входящая в «ИКС Холдинг» Yadro (Kvadra OS), «Ред Софт» («Ред ОС М»). Тем не менее, на российском рынке ОС доминируют Android и iOS, отметил продуктовый менеджер мобильных приложений «МойОфис» Илья Крючков. По его словам, новым игрокам «придётся серьёзно поработать над дифференциацией своего продуктового предложения», поскольку рынок мобильных систем относится к высококонкурентному сегменту.

В числе основных проблем, с которыми столкнётся любой новый игрок на рынке, представитель «Открытых мобильных платформ» назвал необходимость обеспечения безопасности и создания SDK. «Кроме того, мобильный телефон [совместимый с конкретной мобильной операционной системой] должен быть энергоэффективным в реальных, а не синтетических тестах, что достигается лишь опытом длительного использования в реальных проектах», — добавил он.

Дмитрий Комиссаров предположил, что ОС Rosa Mobile и Astra Mobile, а также, возможно, AltPhone начнут соответствовать требованиям рынка не ранее чем через два-три года. По его словам, эти платформы пока не позволяют достаточно долго держать заряд батареи и не могут параллельно поддерживать разные процессы. Также нет поддержки части оборудования в смартфонах, например, датчика NFC. Наиболее «готовой» для рынка Комиссаров назвал ОС «Аврора», которая уже установлена на нескольких сотнях тысяч устройств.

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Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: операционная система, мобильная платформа, россия, импортозамещение, linux
операционная система, мобильная платформа, россия, импортозамещение, linux
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