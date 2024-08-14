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3DNews Технологии и рынок IT. Новости российская наука и промышленность 3 сентября на Tech2b Conf расскажут о ре...
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3 сентября на Tech2b Conf расскажут о решениях для ИТ-инфраструктуры и лучших практиках внедрения

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3 сентября в Москве состоится конференция «Tech2b Conf: время инфраструктурных решений», посвященная актуальной ситуации на российском рынке оборудования и ПО для построения ИТ-инфраструктуры, а также вопросам импортозамещения.

Конференция пройдет в формате тематических дискуссий и открытого диалога. Представители бизнеса расскажут о своих подходах к выбору инфраструктурных решений и об опыте их внедрения. Производители ИТ-продуктов поделятся стратегиями их развития и дорожными картами.

Источник изображения: К2Тех

Источник изображения: К2Тех

В демо-зоне конференции будут представлены флагманские продукты и комплексы решений от «Группы Астра» (Tantor XData), «Гравитон», Orion soft, «Аквариус», «Норси-Транс», ICL Techno и других ведущих российских производителей.

Кроме того, на Tech2b Conf состоится презентация нового российского программно-аппаратного комплекса (ПАК) для машинного обучения от К2 НейроТех. У посетителей будет возможность осмотреть ML-ПАК и задать вопросы специалистам в выставочной зоне.

В деловой части конференции выступят спикеры АО «Гринатом», X5 Group, СИБУР Холдинг, ДОМ.РФ и другие крупные игроки ИТ-рынка. В программе:

Пленарная сессия «TECH View. Задачи бизнеса — решения ИТ»

Обсудим препятствия на пути к импортозамещению и способы их преодоления, а также критерии выбора альтернативных решений для построения ИТ-инфраструктуры

Дискуссии «TECH Talk»

    • Hard-вектор российского ИТ-рынка. Оценим рынок и возможности доступных сейчас серверов, систем хранения данных и резервного копирования
    • Множество VMесто привычного. Разберем подходы к выбору из 50+ платформ виртуализации на рынке и сценарии внедрения частного облака
    • Инфраструктурный soft-переход. Рассмотрим операционные системы, службы каталога, СУБД, пользовательские сервисы с точки зрения производительности, необходимости миграции монолитных баз данных и построения экосистемы

    Организатор «Tech2b Conf: время инфраструктурных решений» — К2Тех.

    Участие в конференции бесплатно, по предварительной регистрации по ссылке.

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