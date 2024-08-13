Apple не будет взимать плату за ИИ-функции как минимум до 2027 года

Пройдут годы, прежде чем функции на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence станут настолько привлекательными, что люди будут готовы платить деньги за их использование. Такого мнения придерживается журналист издания Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). По его мнению, производителю iPhone «потребуется три года», чтобы создать продукт, за который стоит взимать плату, причём уложиться в этот срок удастся только при удачном раскладе.

Ранее Гурман говорил, что долгосрочный план Apple состоит в том, чтобы выпустить на рынок ИИ-функции Apple Intelligence+, которые обеспечат дополнительные возможности и будут доступны пользователям в рамках платной подписки. У компании уже есть схема многоуровневой подписки для iCloud, поэтому развитие Apple Intelligence вполне может пойти по аналогичному сценарию. Это означает, что в будущем доступ к базовым функциям Apple Intelligence может остаться бесплатным, тогда как для доступа к более продвинутым инструментам потребуется оформить платную подписку.

В настоящее время первые функции Apple Intelligence доступны в бета-версиях iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1, причём речь идёт лишь об инструментах для генерации текстовых сообщений, некоторых улучшениях Siri и средствах для работы с изображениями. Большая часть обновлений появится после выхода стабильных версий новых версий операционных систем, а более продвинутые ИИ-функции будут появляться позднее по мере готовности к массовому распространению.

Помимо массового развёртывания функций Apple Intelligence, которые были анонсированы на конференции WWDC 2024, Apple ещё предстоит проделать немалую работу по распространению ИИ-функций в большем количестве регионов мира, включая Китай и Евросоюз. Функции, которые Apple анонсировала в июне, скорее всего, не будут доступны до 2025 года, и пока нет информации, когда они могут появиться за пределами США. На этом фоне предположение о том, что Apple начнёт взимать плату за использование Apple Intelligence только через несколько лет, выглядит вполне логичным.

Когда Apple начнёт взимать плату за использование Apple Intelligence, стоимость ИИ-функций может быть включена в подписку iCloud+ или Apple One. По мнению аналитика Counterpoint Research Нила Шаха (Neil Shah), стоимость Apple Intelligence может составить от $10 до $20 в месяц. Базовая подписка Apple One сейчас обходится в $19,95 в месяц и включает в себя 50 Гбайт облачного хранилища iCloud+, Apple TV+, Apple Music и Apple Arcade.