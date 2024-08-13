Сегодня 14 августа 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Samsung возобновила инвестиции в произво...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung возобновила инвестиции в производство памяти DRAM 6-го поколения

На фоне растущего рыночного спроса на высокопроизводительную память для ИИ компания Samsung решила возобновить инвестиции в создание производственной линии чипов памяти DRAM 6-го поколения на своём заводе P4 в Пхёнтхэке с целью начать массовый выпуск таких микросхем в июне 2025 года, пишет южнокорейское издание ETNews.

Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

Источник сообщает, что память DRAM 6-го поколения, также известная как «1c», будет производиться с использованием техпроцесса класса 10 нм. Помимо Samsung такую память также планирует массово производить её южнокорейский конкурент SK hynix.

По информации ETNews, Samsung хотела начать строительство нового цеха P4 на своём заводе в Пхёнтхэке в 2022 году и изначально собиралась запустить его в 2024 году. Однако, завершив строительство производственного объекта и его обеспечение необходимой инфраструктурой, компания не стала оснащать новую линию производственным оборудованием. Из-за снизившегося спроса на рынке полупроводников Samsung сократила расходы путём снижения количества доступных мощностей.

Во второй половине прошлого года рынок полупроводников начал восстанавливаться, поэтому к середине года Samsung вновь перешла к инвестициям в новые проекты. Компания начала установку оборудования для выпуска флеш-памяти NAND на ранее неиспользуемом объекте P4 и теперь подтвердила планы по инвестициям в производство памяти DRAM 6-го поколения, пишет ETNews.

Пробные партии 1c DRAM компания Samsung собирается выпустить уже к концу текущего года, утверждает источник. Также сообщается, что производитель рассматривает возможность запуска производственной линии по выпуску микросхем памяти HBM4 с использованием технологии 1c DRAM во второй половине 2025 года.

Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

Аналитики TrendForce прогнозируют, что доходы отрасли производства памяти DRAM и NAND по итогам текущего года вырастут на 75 и 77 % соответственно, что объясняется стремительным ростом спроса на биты на фоне всеобщего бума ИИ. Эксперты также считают, что завод Samsung P4L станет ключевым источником выпуска микросхем памяти большой ёмкости. Согласно их оценкам, оборудование новой производственной линии для выпуска DRAM будет установлено к середине 2025 года, а массовое производство новых чипов начнётся в 2026-м.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
SK hynix подняла цены на DDR5-память на 15-20 %
SK hynix не сомневается, что высокий спрос на память сохранится до середины следующего года
Samsung удалось сертифицировать свою 8-слойную память HBM3E под требования Nvidia
Samsung запустила массовое производство самых тонких в мире микросхем памяти LPDDR5X
Минпромторг выделил более 3 млрд рублей на возрождение серийного производства электронных компонентов
Российские производители радиоэлектроники просят запретить импортную электронику для госкомпаний
Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: dram, производство микросхем, samsung electronics
dram, производство микросхем, samsung electronics
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору игрового монитора в 2024 году: всё дело в скорости! 34
Обзор видеокарты Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC: матч-реванш 12
Minds Beneath Us — разум в чужом теле. Рецензия 7
Обзор смартфона Motorola Razr 50 Ultra: когда сдал все хвосты 4

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ФАС призвала DNS, «Ситилинк» и «М.видео» добровольно ограничить цены
Baldur’s Gate 3 стала второй в истории игрой, заслужившей премию «Хьюго» — высшую награду в жанрах фэнтези и научной фантастики
«Это была мясорубка»: Saber объяснила, почему в Warhammer 40,000: Space Marine 2 кооператив только на трёх игроков
Realme показала самую быструю в мире зарядку для смартфонов мощностью 320 Вт
Полупроводниковые предприятия рискуют остаться без квалифицированных кадров, и ИИ здесь не поможет
Художники одержали важную победу в деле об авторских правах против Stability AI и Midjourney 2 мин.
Стандартный Google Assistant в новых смартфонах Google Pixel 9 заменён на ИИ-чат-бота Gemini 10 мин.
Obsidian впервые за три года рассказала, что происходит с The Outer Worlds 2 2 ч.
Valve подтвердила, что SteamOS получит совместимость с Asus ROG Ally и другими консолями 4 ч.
В России создали аналог A-GPS для смартфонов на базе ГЛОНАСС 4 ч.
OpenAI развернула свежую версию модели GPT-4o в ChatGPT, но её отличия разработчики скрывают 5 ч.
Разработчики Bye Sweet Carole отложили релиз, чтобы кардинально улучшить игру — это приключенческий хоррор в стиле классических мультфильмов Disney 6 ч.
Google заблокирует для России облачный сервис анализа больших данных 6 ч.
Американские власти обсуждают принудительное разделение Google 6 ч.
Китайский ИИ-пузырь сдувается: за последние 600 дней в стране закрылись 80 тысяч ИИ-стартапов 6 ч.
Nimbus Data превратила Tesla Cybertruck в мобильное All-Flash хранилище BatArray 15 мин.
Обнаружена гибель самой массивной звезды за всю историю наблюдений приливных разрушений 3 ч.
Не было гвоздя: дефицит быстроразъёмных соединений для СЖО обошёлся Supermicro в $800 млн отложенной выручки 3 ч.
NASA впервые использовало квантовый датчик в космосе — он засёк, как вибрирует МКС 5 ч.
Создание ЦОД при Кольской АЭС оценили в 1,4 млрд рублей — в ценах 2022 года 5 ч.
SK hynix подняла цены на DDR5-память на 15-20 % 6 ч.
Учёные отменили эксперимент по искусственному охлаждению Земли атмосферным аэрозолем 6 ч.
3 сентября на Tech2b Conf расскажут о решениях для ИТ-инфраструктуры и лучших практиках внедрения 8 ч.
Капитализация Nvidia выросла на $420 млрд за четыре дня — инвесторы позабыли про «ИИ-пузырь» 8 ч.
Razer возобновила продажи геймерской мыши Naga для левшей по цене $80 9 ч.