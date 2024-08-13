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Huawei разработала ИИ-ускоритель Ascend 910C — им можно заместить передовые решения Nvidia

Компания Huawei Technologies близка к началу производства нового ИИ-ускорителя, что позволит ей составить конкуренцию Nvidia на китайском рынке. По данным источника, уже несколько недель местные интернет-компании и операторы связи тестируют новейший ускоритель Huawei Ascend 910C, который, по данным производителя, сопоставим в плане производительности с чипом Nvidia H100, недоступным в Поднебесной из-за санкций США.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Способность Huawei продолжать двигаться вперёд в сфере разработки чипов является признаком того, что компании удаётся справляться с давлением, которое оказывают на производителя многочисленные санкции. Вендор продолжает создавать китайские альтернативы различной полупроводниковой продукции, выпускаемой США и их союзниками. Миллиарды долларов господдержки помогли Huawei выйти на лидирующие позиции в таких сферах, как искусственный интеллект, а также стать ключевым инструментом в руках Пекина в ходе реализации плана по «импортозамещению» американских технологий.

Осведомлённый источник отметил, что Huawei всё ещё сталкивается с задержками при производстве полупроводниковой продукции нынешнего поколения. Также не исключается, что США продолжат вводить ограничительные меры в отношении китайского производителя, лишив его доступа к необходимым в производстве компонентам и новейшим чипам памяти, которые используются в аппаратных решениях для сферы искусственного интеллекта.

Источник добавил, что крупнейшие китайские компании, такие как ByteDance, Baidu и государственный телекоммуникационный оператор China Mobile, ведут переговоры с Huawei с целью заключения контрактов на поставку ускорителей Ascend 910C. Первые результаты переговоров между Huawei и потенциальными клиентами показали, что объём заказов превысит 70 тыс. чипов, а их общая стоимость составит около $2 млрд.

В 2019 году правительство США признало Huawei угрозой национальной безопасности и включило в так называемый «чёрный список», что оказало сильное давление на бизнес китайского вендора. Помимо многочисленных экспортных ограничений, Huawei не может задействовать производственные мощности подрядчиков, например, на Тайване для выпуска собственных чипов. Санкции США также затрудняют доступ к важнейшим компонентам, необходимым для создания передовых чипов, и оборудованию для их производства.

На этом фоне Китай усиливает поддержку полупроводниковой отрасли. Так, в мае этого года национальный инвестиционный фонд привлёк $48 млрд для поддержки отрасли. Новый ИИ-ускоритель Huawei должен заполнить пустоту, которая образовалась на китайском рынке с 2022 года, когда экспортные ограничения США фактически запретили Nvidia поставлять в КНР передовые чипы. Несмотря на это, Nvidia продолжает выпускать для китайского рынка менее производительные варианты ускорителей, соответствующие правилам экспортного контроля.

Китайским клиентам Nvidia приходится довольствоваться менее производительными ИИ-ускорителями H20. В это же время американские клиенты Nvidia, такие как OpenAI, Amazon и Google, уже скоро получат доступ к новейшим чипам на базе архитектуры Blackwell, а также ИИ-суперускорителям GB200 на их основе. По данным Nvidia, эти ускорители в несколько раз производительнее по сравнении с представителями нынешнего поколения.

Вместе с этим Nvidia работает над ещё одним ИИ-ускорителем для китайского рынка, который получит название B20. Однако компания может столкнуться с трудностями, если американское правительство продолжит ужесточать санкции в отношении Китая. Аналитики SemiAnalysis считают появление ИИ-ускорителя Ascend 910C большим достижением, поскольку он может оказаться даже лучше B20 от Nvidia. Если Huawei сможет наладить массовое производство новых ускорителей, а Nvidia по-прежнему не будет иметь возможности поставлять в Китай передовые решения, то доля американской компании на рынке Китая быстро сократится. По подсчётам SemiAnalysis, Huawei сможет производить от 1,3 до 1,4 млн ускорителей 910C в год, если не столкнётся с дополнительными ограничениями со стороны США.

В сообщении отмечается, что последние несколько недель Huawei начала пополнять запасы передовых чипов памяти с высокой пропускной способностью из-за опасений по поводу введения новых ограничений со стороны США. Министерство торговли США регулярно обновляет санкции и меры экспортного контроля, и отраслевые источники ожидают, что до конца года будут введены новые ограничения.

На прошедшей в июне отраслевой конференции один из руководителей Huawei заявил, что почти половина созданных в Китае больших языковых моделей (LLM) обучалась на ускорителях Huawei. Он также добавил, что ускорители 910B превосходят A100 от Nvidia при обучении LLM.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: ascend 910c, huawei, искусственный интеллект
ascend 910c, huawei, искусственный интеллект
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