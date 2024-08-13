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Доля резюме от соискателей, написанных ИИ, дошла до 50 %, но в поиске работы это только вредит

Около половины сегодняшних соискателей при подаче заявок на должности используют системы искусственного интеллекта для написания резюме, сопроводительных писем и заполнения анкет. По оценкам кадровиков, к помощи ИИ обращаются до 50 % соискателей.

Источник изображения: Tung Nguyen / pixabay.com

Источник изображения: Tung Nguyen / pixabay.com

Из-за настоящего шквала составляемых ИИ резюме число кандидатов на многие вакансии более чем удвоилось, но качество заявок от них резко упало, из-за чего их теперь труднее отсеивать. Доходит до того, что соискатели копируют и вставляют вопросы из анкет в поле запроса ChatGPT, после чего так же копируют и вставляют ответ в форму заявки, рассказала Financial Times гендиректор кадровой фирмы Applied Кхьяти Сундарам (Khyati Sundaram). Из-за ослабления мировой экономики участились случаи массовых сокращений: в компаниях работодатели размещают меньше вакансий, а соискателей стало больше. К помощи ИИ при составлении резюме прибегают 46 % кандидатов, подсчитали в кадровой фирме Beamery на основании опроса 2500 респондентов; опрос 5000 добровольцев на творческой платформе Canva показал, что инструменты ИИ использовали 46 % соискателей.

В некоторых случаях это явно обнаруживается по «неуклюжему» языку, который отличает ответы ИИ — особо ленивые соискатели не утруждают себя редактированием таких текстов, но если учесть тех, кто их переписывает, число таких резюме может быть и выше. «Резюме должны показывать личность кандидата, его историю, а ИИ этого сделать просто не может», — сетует исполнительный директор консалтинговой кадровой компании CityCV Виктория Маклин (Victoria McLean). Примечательно, что молодые кандидаты, как правило, «более искусны» в использовании чат-ботов с генеративным ИИ, и им «удаётся избегать обнаружения»: как показал опрос 1500 студентов, проведённый компанией Neurosight, молодёжь пользуется ИИ при подготовке заявок на работу уже в 57 % случаев.

Отмечается, что платная версия ChatGPT готовит более качественные резюме, чем бесплатная; её подписчики также с большей вероятностью проходят психометрические тесты, чем пользователи бесплатного ChatGPT. Четверть соискателей, которые платили за ChatGPT, сдавали тест «блестяще»; но кадровики всё-таки рассчитывают, что на личном собеседовании или встрече по видеосвязи обман раскроется.

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Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: ии, резюме, кадры
ии, резюме, кадры
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