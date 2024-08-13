«Лучше любой современной игры»: моддер добавил в Doom 2 трассировку пути, преобразив легендарный шутер до неузнаваемости

Легендарный шутер от первого лица Doom 2 на днях стал ещё лучше благодаря новому моду, который добавляет в игру трассировку пути и тем самым преображает внешний вид её инфернальных локаций и кошмарных демонов.

Созданный талантливым моддером shirokii, Doom 2: Ray Traced доступен бесплатно на площадке ModDB и базируется на GZDoom — адаптированном для современных ОС расширенном движке классических Doom.

По умолчанию Doom 2: Ray Traced использует RTGL1 (см. Half-Life: Ray Traced, Quake: Ray Traced), но shirokii пошёл ещё дальше, добавив в рендерер сразу несколько новинок, включая:

симуляцию жидкости на основе частиц — кровь теперь динамически заляпывает окружение;

поддержку генерации кадров Nvidia DLSS 3;

поддержку интерполяции кадров AMD FSR 3;

поддержку HDR-мониторов;

простые карты высот и улучшения производительности;

совместимость с RTX Remix — нужно скачать оболочку, распаковать файлы в директорию игры и запустить gzdoom_REMIX.bat.

По словам shirokii, трассировка пути в реальном времени позволяет «создавать тени, отражения и глобальное освещение без предварительного запекания». В любой момент можно переключаться с нового рендерера на классический.

У всех объектов есть своя тень, зеркала и стёкла корректно преломляют и отражают свет, объёмное освещение симулирует плотную атмосферу, а плазменные шары какодемонов озаряют их внутренности.

Скриншоты

Релизный трейлер Doom 2: Ray Traced, прикреплённый выше, оставил пользователей под впечатлением. «Лучше любой современной игры. Совершенно потрясающе», — не скупится на комплименты alinamast1229.

На днях Bethesda выпустила сборник Doom + Doom 2 с улучшенными версиями первых игр серии. Бесплатный апгрейд для владельцев хотя бы одного из двух переизданий 2019 года (Doom или Doom 2) в сделку входит.