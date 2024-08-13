NVIDIA открыла исходный код RTX Remix Toolkit — инструментария для создания ремастеров старых игр

Компания Nvidia объявила об открытии доступа к исходному коду инструментария RTX Remix, который позволяет обновлять классические игры под DirectX 8 и DirectX 9 добавлением технологий трассировки лучей и искусственного интеллекта.

Инструментарий RTX Remix, построенный на платформе Nvidia Omniverse, включает в себя рендерер и набор инструментов, позволяющий моддерам заменять игровые объекты и настраивать освещение сцен. С момента запуска инструментария в начале этого года более 20 000 разработчиков начали использовать его для создания модов, что привело к появлению более 100 ремастеров, представленных на Discord-сервере RTX Remix Showcase.

Отметим, что в прошлом году Nvidia уже открыла исходный код RTX Remix Runtime, что дало моддерам возможность расширить совместимость игр и улучшить возможности рендеринга. Теперь, с открытием инструментария RTX Remix, можно будет быстрее заменять ресурсы, увеличивать поддерживаемые форматы файлов и улучшать инструменты для работы с текстурами.

Что касается интеграции с другими приложениями, то благодаря REST API моддеры смогут интегрировать RTX Remix с другими инструментами DCC, такими как Blender, и генеративными приложениями искусственного интеллекта — такими как ComfyUI. Это позволит создавать более сложные и детализированные моды, используя возможности массовой обработки игровых объектов и тонкой настройки деталей.

Для демонстрации функциональности REST API Nvidia уже выпустила плагины для интеграции RTX Remix с экосистемой генеративного ИИ ComfyUI, которые также доступны в открытом доступе на GitHub. Генеративный ИИ позволяет быстро обновлять текстуры игр в высоком разрешении и создавать физически точные материалы, которые работают в связке с полной трассировкой лучей от RTX Remix.

Надо сказать, что сообщество RTX Remix активно участвует в разработке новых функций и возможностей инструментария. Любой моддер может внести свои предложения и изменения на GitHub и после проверки кода модераторами эти дополнения могут быть включены в официальные релизы. В свою очередь Nvidia призывает разработчиков активно использовать открытый инструментарий RTX Remix для создания уникальных модификаций и ремастеров классических игр.

Любой желающий может скачать бета-версию RTX Remix и ознакомиться с учебными видео, которые помогут в процессе настройки. Для поиска последних модов RTX Remix можно посетить сайт ModDB, а для получения информации о программном обеспечении с поддержкой RTX посетить страницу Nvidia Studio.