Во втором квартале на ПК с поддержкой ИИ пришлось 14 % поставок

Согласно последнему отчёту аналитического агентства Canalys, на рынок во втором квартале 2024 года было поставлено 8,8 млн компьютеров с поддержкой функций искусственного интеллекта. Эти системы представлены в сегментах настольных компьютеров и ноутбуков и оснащены специальными выделенными аппаратными блоками (NPU) для решения ИИ-задач.

По данным Canalys, поставки ПК с поддержкой ИИ составили 14 % от всех поставленных компьютеров во втором квартале. Эксперты отмечают, что чипы с поддержкой ИИ выпустили все основные производители процессоров, поэтому во второй половине 2024 года и далее ожидается значительный рост поставок ПК с поддержкой ИИ. Согласно прогнозам аналитиков, к концу текущего года на рынок будет поставлено около 44 млн компьютеров с поддержкой ИИ, а в 2025 году эта цифра вырастет до 103 млн.

Сейчас самым разнообразным ассортиментом компьютеров с поддержкой ИИ может похвастаться компания Apple, которая использует во всей линейке своих компьютеров проприетарные процессоры M-серии, оснащённые специальным нейронным движком для выполнения ИИ-задач.

В Windows-сегменте совокупный рост поставок компьютеров с поддержкой ИИ составил 127 % по сравнению с предыдущим кварталом. Однако компьютеры с Windows составили всего 40 % от общего объёма выпущенных ПК с поддержкой ИИ.

В качестве примеров Canalys приводит ведущего мирового поставщика ПК, компанию Lenovo, которая выпустила модели ноутбуков Yoga Slim 7x и ThinkPad T14s на базе новейших ИИ-процессоров Snapdragon X Elite, что помогло увеличить долю ПК с ИИ в её квартальных поставках примерно до 6 %. От общего объёма поставок ПК компании HP доля систем с поддержкой ИИ составила 8 %. Сюда включены такие модели ноутбуков, как Omnibook X 14 и EliteBook Ultra G1 на базе процессоров Snapdragon X Elite, а также модели на базе процессоров Intel Core Ultra. Что касается Dell, то от общего объёма её поставок на компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта пришлось чуть менее 7 %. Производитель, в частности, выпустил свежие модели ноутбуков серий XPS, Latitude и Inspiron.

Пока поддержка ИИ ширится в первую очередь только в премиальном сегменте со стоимостью систем больше $800. Здесь во втором квартале наблюдался рост поставок ПК с ИИ на 9 %.