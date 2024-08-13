Google представила складной Pixel 9 Pro Fold с большим 8-дюймовым экраном и ценой от $1799

В рамках ежегодного мероприятия Made by Google поисковый гигант представил аппаратные и программные новинки, такие как смартфоны Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL и смарт-часы Pixel Watch 3. Вместе с этим состоялся анонс складного смартфона Pixel 9 Pro Fold, который получил экран большего размера по сравнению с прошлогодней моделью, а также другие улучшения.

Визуально Pixel 9 Pro Fold мало чем отличается от оригинального Pixel Fold. Наиболее заметным изменением в аппаратной части является увеличение размера основного дисплея в разложенном состоянии. Если в прошлогоднем Pixel Fold использовалась 7,6-дюймовая панель, то в новом Pixel 9 Pro Fold задействована панель с диагональю 8 дюймов. Для сравнения, у Samsung Galaxy Fold 6 размер основного экрана в разложенном состоянии составляет 7,6 дюйма. Это изменение позволяет новому аппарату Google претендовать на звание устройства с самым большим дисплеем среди складных смартфонов.

Основной OLED-дисплей Pixel 9 Pro Fold с разрешением 2152 × 2076 точек, пиксельной плотностью 373 PPI и переменной частотой обновления до 120 Гц обеспечивает максимальную яркость 2700 кд/м². Внешний дисплей также стал больше: его диагональ увеличилась с 5,8 дюйма до 6,3 дюйма. Он поддерживает разрешение 2424 × 1080 пикселей, имеет пиксельную плотность 422 PPI, а от механических повреждений его закрывает стекло Gorilla Glass Victus 2. В дополнение к этому Pixel 9 Pro Fold немного тоньше своего предшественника.

Основная камера устройства расположена в массивном блоке, который выступает над поверхностью корпуса. Она объединяет 48-мегапиксельный широкоугольный сенсор с 10,5-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком и 10,8-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом и 20-кратным зумом через функцию Super Res Zoom. Поддерживается съёмка видео формата 4K на скорости до 60 кадров в секунду. Также имеется пара фронтальных камер на 10 Мп каждая.

За производительность в Pixel 9 Pro Fold отвечает новый восьмиядерный микропроцессор Google Tensor G4 в сочетании с 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 Гбайт. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея на 4650 мА·ч.

Pixel 9 Pro Fold поддерживает фирменные ИИ-функции Google, а алгоритм Gemini теперь обеспечивает работоспособность голосового помощника. В комплект поставки смартфона входит годовая подписка Google One AI Premium, которая открывает доступ к расширенным возможностям нейросети Gemini, добавляет ИИ-помощника в Gmail и Docs, а также позволяет задействовать 2 Тбайт облачного хранилища Google. Компания обещает в течение семи лет выпускать обновления для операционной системы и функций.

Pixel 9 Pro Fold работает под управлением Android 14. Его розничная стоимость составит $1799 за версию с 256 Гбайт ОЗУ и $1919 за вариант с 512 Гбайт ОЗУ.